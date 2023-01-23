Зеленский заявил о неспособности десятков танков изменить ситуацию

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что поставки нескольких десятков западных танков не способны кардинально изменить ситуацию на передовой. Об этом он заявил в интервью ARD.

«Когда против нас российская армия, у которой тысяча танков, ни одна страна решением, что они дают 10 танков, 20, 50 не решает проблему», — сказал Зеленский.

Он отметил, что поставки западной военной техники направлены на «мотивацию» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

19 января заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон на данный момент не видит смысла поставлять Украине танки Abrams ввиду дороговизны и сложности обслуживания этой техники.

Газета Süddeutsche Zeitung днем ранее написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон в свою очередь поставит Украине свои танки Abrams.

Между тем 22 января председатель комитета по международным отношениям палаты представителей конгресса США Майкл Маккол заявил, что поставки даже одного американского танка Abrams на Украину достаточно, чтобы Европа начала отправлять Киеву немецкие танки Leopard 2. По его словам, Германия ждет, пока американская сторона возьмет на себя инициативу.

Также газета Süddeutsche Zeitung рассказала, что США и НАТО выразили крайнее недовольство, узнав о решении немецких властей не передавать Украине танки Leopard. Больше всего на Берлин обозлились в Вашингтоне.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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