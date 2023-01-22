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В ФРГ сообщили о гневе в США после решения не поставлять Leopard на Украину

SZ: решение ФРГ пока не поставлять Украине танки Leopard вызвало гнев в Вашингтоне
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Фото: TASS/DPA
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США и НАТО выразили крайнее недовольство, узнав о решении немецких властей не передавать Украине танки Leopard. Больше всего на Берлин обозлились в Вашингтоне, пишет 22 января газета Süddeutsche Zeitung.

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Так, после встречи на базе Рамштайн в Германии, где министр обороны США Ллойд Остин пытался убедить немецких коллег разрешить поставки танков, ФРГ не изменила своего решения, в том числе по вопросу одобрения на реэкспорт техники другими странами.

Источники газеты из правительства США сообщили, что сам Остин, описывая процесс переговоров в Берлине, сделал «неутешительный отчет». В частности, на встрече с федеральным министром по особым поручениям Вольфгангом Шмидтом он вступил с ним в ожесточенный спор и пробыл в ведомстве дольше, чем планировал изначально. Однако даже это не помогло Вашингтону добиться своих целей.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

При этом министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки танков.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки западными странами тяжелых вооружений Киеву только добавят проблем для Украины, но ничего не изменят в продвижении России к достижению своих целей.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ним числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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