Не танк, так этак: ЕС предоставит Украине военную помощь еще на €500 млн

ЕС выделит Украине еще €500 млн из Европейского фонда мира . О новом транше главы МИД стран объединения договорились на встрече 23 января. В Брюсселе также рассмотрели «план мира» из 10 пунктов украинского президента Владимира Зеленского. В вопросе новых санкций против Москвы европейские министры не продвинулись, однако обсудили готовность к конфискации российских активов. В Госдуме «Известиям» сообщили о подготовке судебных исков , чтобы добиться разморозки этих средств.

Дойдет до суда

23 января главы МИД стран ЕС вновь собрались в Брюсселе. Несмотря на то что объединение уже работает над 10-м пакетом санкций против России, принципиальных заявлений о нем в этот день не было. Между странами Прибалтики и Венгрией вновь возникло противоречие . Если Вильнюс надеется на включение «Росатома» в черный список, то Будапешт всё еще не готов поддерживать санкции, ограничивающие сотрудничество с Москвой в атомной энергетике.

Не танк, так этак Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам встречи представителей МИД ЕС в Брюсселе 23 января Фото: Global Look Press/IMAGO/Kira Hofmann

Потому европейские министры сконцентрировались на другой теме –– конфискации замороженных активов РФ . Причем глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что сейчас изучается даже идея «получения прибыли» с заблокированных средств .

По данным Еврокомиссии (ЕК), страны объединения заморозили €300 млрд активов ЦБ РФ и около €20 млрд — российских бизнесменов. Но правового механизма для их конфискации нет . ЕК в том году начала разрабатывать директивы, чтобы помочь странам-членам устранить правовые проволочки. В своем намерении конфисковать российские средства твердо убеждены пока только в Эстонии. Таллин пообещал создать законодательную базу к концу января.

Глава МИД Мальты Ян Борг рассказал 23 января, что его страна помогла другим государствам ЕС получить «некую информацию», с помощью которой можно было приступить к заморозке активов более чем на €100 млн. При этом министр зачем-то подчеркнул, что Мальта хочет сохранить свой нейтралитет.

В России неоднократно называли подобные действия ЕС воровством. При этом в Москве уже готовы к такому развитию событий. « Возможно, за счет особенно радикально настроенных государств будет сделано некое «прощупывание» ситуации, как это может работать, и затем уже, возможно, присоединятся и остальные », — заявил 23 января заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику.

Как сообщили «Известиям» в Госдуме, Москва будет обращаться в суды в случае запуска этого процесса со стороны западных стран.

Не танк, так этак Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

–– Во-первых, в ответ на действия Запада мы тоже заморозили средства их инвесторов, сопоставимые по объему. Мы всегда действуем зеркально. Также с целью разморозки наших активов готовятся судебные иски , –– сказал председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил: разбирательства могут проходить как на международном, так и на национальном уровнях. Причем, по его словам, уже есть прецеденты, когда западные суды принимали решения в пользу российских компаний .

Буря в стакане

Главным итогом встречи 23 января стало согласование седьмого транша военной помощи Украине в размере €500 млн . Речь идет о средствах из Европейского фонда мира (EPF). Таким образом, в общей сложности объединение выделило через него Киеву уже €3,6 млрд.

То есть по этому вопросу с Будапештом договориться удалось. Напомним, о блокировке Венгрией нового транша военной помощи Украине на прошлой неделе писали европейские СМИ. Хотя власти страны соответствующих комментариев не давали. В этом контексте примечательно, что компенсацию за свою безоговорочную поддержку Киева просит Эстония. 23 января в минобороны страны сообщили, что надеются получить €400 млн от EPF для восстановления своего оборонного потенциала .

Пакет в €500 млн ЕС одобрил вместе с дополнительными €45 млн на «нелетальное оборудование» для тренировочной миссии ЕС (EUMAM Ukraine). Она начала работать с осени 2022 года, чтобы обучить украинских военных пользоваться западной техникой. К слову, вопрос поставки оружия из ЕС сейчас забуксовал. Осторожная позиция ФРГ по отправке Leopard 2 тормозит создание танковой коалиции, о которой мечтают прежде всего в Польше и странах Прибалтики . Тем не менее директор Центра европейской информации доцент МГИМО Николай Топорнин убежден, что это только буря в стакане .

–– Так как у ЕС нет своей армии и вооружения, все вопросы по поставкам находятся в компетенции национальных правительств. Это и приводит к разногласиям . Тем не менее все страны объединения твердо заявляют о своей готовности оказывать Украине столько помощи, сколько требуется, –– отметил эксперт.

На пресс-конференции глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что страны коллективного Запада во время переговоров на базе Рамштайн 20 января договорились о внушительной помощи Киеву. При этом он заметил: Берлин не блокирует поставки Leopard 2, теоретически они могли бы быть оплачены странам ЕС за счет нового транша в €500 млн . Тем не менее окончательное решение еще не принято.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что отправка на Украину тяжелых танков будет иметь негативные последствия . При этом, по его словам, поставки вооружений кардинально ситуацию не изменят, однако «добавят проблем» для Украины.

Меры мира

Помимо военной помощи европейские, министры в этот день обсудили план из 10 пунктов, которые Владимир Зеленский подготовил еще к саммиту G20 в ноябре прошлого года . Его украинский лидер также хочет представить в штаб-квартире ООН на «саммите мира», в котором российская сторона участвовать не планирует.

Отчасти катализатором для рассмотрения этого плана стала работа Европарламента. На прошлой неделе там приняли рекомендательную резолюцию с призывом создать спецтрибунал по Украине. Как раз это требование содержится в пункте «Возвращение справедливости» из плана Зеленского. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов при этом уже заявлял, что учреждать какие-либо международные трибуналы имеет право только Совет Безопасности ООН. А там у России есть право вето .

Не танк, так этак Заседание Совета безопасности ООН 17 января Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

В любом случае обсуждение плана Зеленского в Брюсселе не завершились выдвижением конкретных предложений.

Впрочем, Жозеп Боррель подчеркнул: сейчас нет признаков полагать, что в этом году военные действия закончатся. К слову, в этот день и Дмитрий Песков заявил, что сейчас условий для российско-украинских переговоров нет. Ведь Киев законодательно закрепил невозможность ведения диалога с РФ, пока ее возглавляет Владимир Путин.

–– Мирный план Зеленского мог бы стать основой для переговоров, но только в том случае, если Зеленский и Запад будут готовы идти на компромиссы с Россией . Украинскому правительству необходимо уточнить: это набор требований или действительно база для переговоров, –– заявил «Известиям» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.