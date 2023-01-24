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Не танк, так этак: ЕС предоставит Украине военную помощь еще на €500 млн

В Брюсселе обсудили «план мира» Зеленского, о санкциях против РФ не договорились
Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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ЕС выделит Украине еще €500 млн из Европейского фонда мира. О новом транше главы МИД стран объединения договорились на встрече 23 января. В Брюсселе также рассмотрели «план мира» из 10 пунктов украинского президента Владимира Зеленского. В вопросе новых санкций против Москвы европейские министры не продвинулись, однако обсудили готовность к конфискации российских активов. В Госдуме «Известиям» сообщили о подготовке судебных исков, чтобы добиться разморозки этих средств.

Дойдет до суда

23 января главы МИД стран ЕС вновь собрались в Брюсселе. Несмотря на то что объединение уже работает над 10-м пакетом санкций против России, принципиальных заявлений о нем в этот день не было. Между странами Прибалтики и Венгрией вновь возникло противоречие. Если Вильнюс надеется на включение «Росатома» в черный список, то Будапешт всё еще не готов поддерживать санкции, ограничивающие сотрудничество с Москвой в атомной энергетике.

Не танк, так этак
Анналена Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам встречи представителей МИД ЕС в Брюсселе 23 января

Фото: Global Look Press/IMAGO/Kira Hofmann

Потому европейские министры сконцентрировались на другой теме –– конфискации замороженных активов РФ. Причем глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что сейчас изучается даже идея «получения прибыли» с заблокированных средств.

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По данным Еврокомиссии (ЕК), страны объединения заморозили €300 млрд активов ЦБ РФ и около €20 млрд — российских бизнесменов. Но правового механизма для их конфискации нет. ЕК в том году начала разрабатывать директивы, чтобы помочь странам-членам устранить правовые проволочки. В своем намерении конфисковать российские средства твердо убеждены пока только в Эстонии. Таллин пообещал создать законодательную базу к концу января.

Глава МИД Мальты Ян Борг рассказал 23 января, что его страна помогла другим государствам ЕС получить «некую информацию», с помощью которой можно было приступить к заморозке активов более чем на €100 млн. При этом министр зачем-то подчеркнул, что Мальта хочет сохранить свой нейтралитет.

В России неоднократно называли подобные действия ЕС воровством. При этом в Москве уже готовы к такому развитию событий. «Возможно, за счет особенно радикально настроенных государств будет сделано некое «прощупывание» ситуации, как это может работать, и затем уже, возможно, присоединятся и остальные», — заявил 23 января заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику.

Как сообщили «Известиям» в Госдуме, Москва будет обращаться в суды в случае запуска этого процесса со стороны западных стран.

Не танк, так этак
Анатолий Аксаков

Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

–– Во-первых, в ответ на действия Запада мы тоже заморозили средства их инвесторов, сопоставимые по объему. Мы всегда действуем зеркально. Также с целью разморозки наших активов готовятся судебные иски, –– сказал председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он отметил: разбирательства могут проходить как на международном, так и на национальном уровнях. Причем, по его словам, уже есть прецеденты, когда западные суды принимали решения в пользу российских компаний.

Буря в стакане

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Главным итогом встречи 23 января стало согласование седьмого транша военной помощи Украине в размере €500 млн. Речь идет о средствах из Европейского фонда мира (EPF). Таким образом, в общей сложности объединение выделило через него Киеву уже €3,6 млрд.

То есть по этому вопросу с Будапештом договориться удалось. Напомним, о блокировке Венгрией нового транша военной помощи Украине на прошлой неделе писали европейские СМИ. Хотя власти страны соответствующих комментариев не давали. В этом контексте примечательно, что компенсацию за свою безоговорочную поддержку Киева просит Эстония. 23 января в минобороны страны сообщили, что надеются получить €400 млн от EPF для восстановления своего оборонного потенциала.

Пакет в €500 млн ЕС одобрил вместе с дополнительными €45 млн на «нелетальное оборудование» для тренировочной миссии ЕС (EUMAM Ukraine). Она начала работать с осени 2022 года, чтобы обучить украинских военных пользоваться западной техникой. К слову, вопрос поставки оружия из ЕС сейчас забуксовал. Осторожная позиция ФРГ по отправке Leopard 2 тормозит создание танковой коалиции, о которой мечтают прежде всего в Польше и странах Прибалтики. Тем не менее директор Центра европейской информации доцент МГИМО Николай Топорнин убежден, что это только буря в стакане.

Не танк, так этак
Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa
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–– Так как у ЕС нет своей армии и вооружения, все вопросы по поставкам находятся в компетенции национальных правительств. Это и приводит к разногласиям. Тем не менее все страны объединения твердо заявляют о своей готовности оказывать Украине столько помощи, сколько требуется, –– отметил эксперт.

На пресс-конференции глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что страны коллективного Запада во время переговоров на базе Рамштайн 20 января договорились о внушительной помощи Киеву. При этом он заметил: Берлин не блокирует поставки Leopard 2, теоретически они могли бы быть оплачены странам ЕС за счет нового транша в €500 млн. Тем не менее окончательное решение еще не принято.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что отправка на Украину тяжелых танков будет иметь негативные последствия. При этом, по его словам, поставки вооружений кардинально ситуацию не изменят, однако «добавят проблем» для Украины.

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Помимо военной помощи европейские, министры в этот день обсудили план из 10 пунктов, которые Владимир Зеленский подготовил еще к саммиту G20 в ноябре прошлого года. Его украинский лидер также хочет представить в штаб-квартире ООН на «саммите мира», в котором российская сторона участвовать не планирует.

Отчасти катализатором для рассмотрения этого плана стала работа Европарламента. На прошлой неделе там приняли рекомендательную резолюцию с призывом создать спецтрибунал по Украине. Как раз это требование содержится в пункте «Возвращение справедливости» из плана Зеленского. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов при этом уже заявлял, что учреждать какие-либо международные трибуналы имеет право только Совет Безопасности ООН. А там у России есть право вето.

Не танк, так этак
Совет безопасности ООН

Заседание Совета безопасности ООН 17 января

Фото: REUTERS/Eduardo Munoz

В любом случае обсуждение плана Зеленского в Брюсселе не завершились выдвижением конкретных предложений.

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Впрочем, Жозеп Боррель подчеркнул: сейчас нет признаков полагать, что в этом году военные действия закончатся. К слову, в этот день и Дмитрий Песков заявил, что сейчас условий для российско-украинских переговоров нет. Ведь Киев законодательно закрепил невозможность ведения диалога с РФ, пока ее возглавляет Владимир Путин.

–– Мирный план Зеленского мог бы стать основой для переговоров, но только в том случае, если Зеленский и Запад будут готовы идти на компромиссы с Россией. Украинскому правительству необходимо уточнить: это набор требований или действительно база для переговоров, –– заявил «Известиям» депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек.

Пока перспективы урегулирования кризиса на Украине остаются туманными, Евросоюз решил предложить свои услуги Армении. 23 января Совет ЕС согласился создать там гражданскую миссию (EUMA) в рамках Общей политики безопасности и обороны (CSDP). В нее войдет около 400 представителей. Ранее премьер Армении Никол Пашинян выступил против подписания совместной декларации ОДКБ и отказался от проведения учений организации на территории своей страны.

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