Правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2

Правительство Германии подтвердило решение об отправке Украине немецких танков Leopard 2. Это следует из заявления кабмина, распространенного в среду, 25 января.

«Федеральное правительство приняло решение предоставить Вооруженным силам Украины боевые танки Leopard 2. Это результат интенсивных переговоров с ближайшими европейскими и международными партнерами Германии», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что Берлин направит Киеву 14 танков Leopard 2 из запасов бундесвера (Вооруженные силы ФРГ. — Ред.).

В заявлении отмечается, что другие европейские страны —партнеры Германии также передадут Украине немецкие танки со своих складов. Берлин выдаст государствам соответствующее разрешение.

Как уточнил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, установлена цель быстро сформировать для Украины два танковых батальона Leopard 2А6.Наа первом этапе Киеву предоставят роту, в составе 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера, далее остальные европейские партнеры со своей стороны передадут танки типа Leopard 2А6.

Обучение украинских экипажей вскоре начнется в Германии. Пакет также предусматривает решение вопросов логистики, обеспечения боеприпасами и обслуживания систем, указал он.

Накануне, 24 января, издание Der Spiegel сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о передаче Украине танков Leopard 2. Речь идет о целой роте танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Тогда же телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что уже 12 стран согласились на передачу Украине танков Leopard 2.

Военный эксперт Игорь Никулин 25 января в беседе с «Известиями» заявил, что поставки танков Leopard 2 на Украину радикально не повлияют на ход спецоперации РФ. Он отметил, что у российских военных с ними проблем не будет.

В последние недели Запад активно обсуждает возможность поставок Украине немецких танков Leopard 2 и другой бронетехники. Согласно международным правилам, ни одно государство не может передавать другому вооружения без согласия страны его производителя. До этого момента Германия воздерживалась дать соответствующее разрешение, несмотря на давление со стороны союзников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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