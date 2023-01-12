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Посол Украины в Лондоне призвал передать Киеву тысячи танков

Посол Украины в Лондоне Пристайко призвал дать тысячи танков Challenger, Leopard и Abrams
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Hennadii Minchenko
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Украине от западных союзников нужны тысячи танков, и Киев хотел бы получить такую технику. В частности, страна нуждается в британских Challenger, американских Abrams и немецких Leopard, заявил 12 января украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко.

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«Нам нужны тысячи, это точно. Потому что русские выставляют тысячи танков перед нашими рубежами. У нас есть много своих, но нам нужно лучшее, чем то, с чем мы можем воевать сейчас», — сообщил Пристайко в интервью телеканалу Sky News.

Посол отметил, что военная техника советских времен, которая имеется у Киева, устарела.

«Поэтому танки Challenger, Abrams и Leopard, которых в Европе в избытке, — это то, что надо», — добавил он.

До этого, 11 января, издание Politico со ссылкой на анонимных немецких чиновников сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц не спешит принимать решение о поставках Украине танков Leopard до того, как лидерство в этом вопросе не проявят США. Между тем правительство Великобритании подтвердило, что рассматривает возможность отправки Украине своих танков Challenger-2. Вашингтон, в свою очередь, говорилось в материале, не спешит поставлять Киеву свои танки Abrams.

В тот же день польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции. Известно, что в танковой роте в странах НАТО насчитывается 14 танков. В свою очередь, немецкая газета Die Welt сообщила, что предложение Польши поставить Украине их танки Leopard в обход Германии станет оскорблением для канцлера Шольца.

Ранее, 10 января, СМИ сообщили о попытках Франции и Польши повлиять на Германию в вопросе принятия решения о передаче Киеву танков Leopard. В частности, Варшава, пишет автор статьи в Politico, намеревается создать широкую коалицию на Западе для передачи Киеву танков немецкого производства.

8 января министр экономики ФРГ Роберт Хабек не исключил возможности передачи танков Leopard Украине. Танки Leopard являются более серьезной и эффективной техникой, нежели боевые машины пехоты Marder, которые ранее Киев получил от Берлина.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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