Поставки Западом тяжелой бронетехники Киеву являются «путем в никуда», для урегулирования ситуации на Украине необходимо сесть за стол переговоров. Такое мнение выразил папа римский Франциск. Об этом рассказал 16 января председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, ссылаясь на личный разговор с понтификом.

«Папа говорит, что это (поставки тяжелого вооружения. — Ред.) путь в никуда и всем нужно садиться за стол переговоров. ‹...› Папа повторяет свой призыв, что Украина, Россия и Запад должны сесть за стол переговоров. Каждый должен обозначить свою точку зрения и решить совместно, как найти алгоритм, который удовлетворил бы пожелания всех сторон», — рассказал Севастьянов ТАСС.

Он также указал, что папа римский предложил Ватикан в качестве переговорной площадки. Также понтифик выразил готовность посодействовать для того, чтобы «усадить всех за стол переговоров и найти общий для всех алгоритм решения проблемы».

По его словам, папа Франциск также считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен «больше прислушиваться к голосу прагматизма и рациональности». А свои требования ему следует «пытаться отстаивать за столом переговоров».

14 января правительство Великобритании анонсировало поставку Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 AS90 — больших самоходных гаубиц, которые управляются пятью артиллеристами.

5 января стало известно, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены боевые машины пехоты (БМП) американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно.

4 января президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC. Между тем читатели французского журнала Le Point раскритиковали его решение.

Москва неоднократно отмечала, что западные страны посредством поставок оружия Украине только затягивают конфликт вокруг страны.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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