Великобритания в ближайшие недели передаст Украине танки Challenger 2 в количестве 14 единиц, о чем в субботу, 14 января, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.

«Ожидается, что за этим последует около 30 AS90 — больших самоходных гаубиц, которые управляются пятью артиллеристами. Министр обороны завтра (в понедельник) представит дополнительные детали, касающиеся пакета оказываемой [Киеву] помощи в палате общин», — отмечается в тексте стратегии Британии по Украине.

Британский премьер-министр Риши Сунак призвал союзников ускорить снабжение киевского режима военной техникой. По его словам, сейчас настал самый подходящий для этого момент.

Обещание главы британского правительства поставить Challenger 2 и дополнительные партии артиллерийских снарядов для нужд украинских боевиков прозвучало тем же днем, 14 января, в рамках переговоров Сунака с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Тогда же посольство России в Лондоне предупредило об ужесточении конфликта на Украине в результате поставок британских танков. Дипломаты также подчеркнули, что курс на вооружение украинских радикалов отражает линию Лондона на затягивание конфронтации.

10 января отставной вице-маршал авиации Великобритании Шон Белл высказал мнение, что британские танки Challenger 2 могут быть бесполезны на Украине, так как они слишком сложны в эксплуатации.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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