Реклама
Прямой эфир
Мир
США заявили о готовности Финляндии и Швеции к членству в НАТО
Мир
ООН проведет заседание по теме войны Киева против народа Донбасса
Мир
Министр обороны ФРГ предостерег от поставок танков ВСУ без разрешения
Экономика
Toyota возобновила поставки запчастей в РФ
Мир
Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на $2,5 млрд
Мир
Зеленский раскритиковал Шольца из-за нежелания передавать танки Киеву
Мир
На северо-востоке Украины объявили воздушную тревогу
Мир
WP узнала о тайной встрече Зеленского с главой ЦРУ в Киеве
Мир
Во Франции уличили США в подготовке к конфликту с Китаем
Мир
Постпред Норвегии призвала готовить почву для переговоров Украины с РФ
Мир
Дипломат ООН назвал резолюцию о трибунале по России PR-ходом
Общество
В СПЧ предложили ужесточить наказания за утечки персональных данных
Сюжет:

The Washington Post: новый пакет военной помощи США Украине оценивают в 2,5 миллиарда долларов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Администрация президента США Джо Байдена готовится объявить о пакете военной помощи Украине примерно на $2,5 млрд. Об этом 19 января сообщает газета The Washington Post.

НАТО и порешили: альянс анонсировал новые поставки оружия Киеву
Есть ли у стран блока вооружения, способные переломить ситуацию, и как подобные решения влияют на перспективы переговорного процесса

В материале указывается, что в качестве военной помощи Киеву предложат боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, боевых машин пехоты (БМП) Bradley и около 100 бронетранспортеров (БТР) Stryker, а также 53 устойчивых к минам транспортных средства и 350 высокомобильных мультизадачных машин.

«Чтобы позволить украинцам прорваться через российскую оборону, акцент был смещен на то, чтобы дать им возможность сочетать огонь и маневрирование таким образом, чтобы это оказалось более эффективным», — приводится в статье слова заместителя министра обороны по вопросам политики Колина Каля.

Кроме того, в этот день газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что на прошлой неделе в Киеве состоялась тайная встреча президента Украины Владимира Зеленского с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. Украинское правительство рассчитывает использовать одобренное конгрессом финансирование в размере $45 млрд как минимум до июля или августа, однако гарантий на получение следующего пакета помощи нет, отмечается в статье.

Накануне телеканал CNN сообщил, что Вашингтон откажется от поставок танков Abrams Киеву. Предполагается, что Вашингтон в связи с этим начинает проводить более острожную политику, чем его союзники.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023