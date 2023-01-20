The Washington Post: новый пакет военной помощи США Украине оценивают в 2,5 миллиарда долларов

Администрация президента США Джо Байдена готовится объявить о пакете военной помощи Украине примерно на $2,5 млрд. Об этом 19 января сообщает газета The Washington Post.

В материале указывается, что в качестве военной помощи Киеву предложат боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, боевых машин пехоты (БМП) Bradley и около 100 бронетранспортеров (БТР) Stryker, а также 53 устойчивых к минам транспортных средства и 350 высокомобильных мультизадачных машин.

«Чтобы позволить украинцам прорваться через российскую оборону, акцент был смещен на то, чтобы дать им возможность сочетать огонь и маневрирование таким образом, чтобы это оказалось более эффективным», — приводится в статье слова заместителя министра обороны по вопросам политики Колина Каля.

Кроме того, в этот день газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что на прошлой неделе в Киеве состоялась тайная встреча президента Украины Владимира Зеленского с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. Украинское правительство рассчитывает использовать одобренное конгрессом финансирование в размере $45 млрд как минимум до июля или августа, однако гарантий на получение следующего пакета помощи нет, отмечается в статье.

Накануне телеканал CNN сообщил, что Вашингтон откажется от поставок танков Abrams Киеву. Предполагается, что Вашингтон в связи с этим начинает проводить более острожную политику, чем его союзники.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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