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WP узнала о тайной встрече Зеленского с главой ЦРУ в Киеве

WP: глава ЦРУ на прошлой неделе тайно встретился в Киеве с Зеленским
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Фото: REUTERS/Al Drago/Pool
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На прошлой неделе в Киеве состоялась тайная встреча президента Украины Владимира Зеленского с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. Об этом в четверг, 19 января, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

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В публикации отмечается, что глава ЦРУ изложил собеседнику свои прогнозы касательно «военных планов России на ближайшие недели и месяцы». Кроме того, Бернс предупредил украинского лидера о том, что несмотря на приверженность США поддержке Киева, в перспективе с этим могут возникнуть трудности.

Согласно имеющимся данным, украинское правительство рассчитывает использовать одобренное конгрессом финансирование в размере $45 млрд как минимум до июля или августа, однако гарантий на получение следующего пакета помощи нет.

В этот же день Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $2,5 млрд. Отмечается, что в новый пакет войдут боеприпасы для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, системы противовоздушной обороны (ПВО) Avenger, 59 боевых машин пехоты (БМП) Bradley и 90 бронетранспортеров (БТР) Stryker.

Накануне телеканал CNN сообщил, что Вашингтон откажется от поставок танков Abrams Киеву. Предполагается, что Вашингтон в связи с этим начинает проводить более острожную политику, чем его союзники.

Ранее, 12 января, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби отметил, что Вашингтон стремится предоставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) удовлетворяющую их потребности помощь. Также он выразил готовность США продолжать работу с союзниками и партнерами для предоставления необходимой поддержки.

Между тем офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди тогда же заявил, что от президента США Джо Байдена скрывают правду о том, в каком бедственном положении находятся ВСУ, терпящие поражения в боях с армией РФ.

11 января Джиральди сообщил, что США отправляют представителей на Украину, чтобы контролировать поставляемую технику из-за сведений о ее попадании на черный рынок.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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