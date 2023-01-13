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Экс-офицер ЦРУ указал на сокрытие от Байдена правды о провалах ВСУ

Бывший офицер ЦРУ Джиральди: от Байдена скрывают реальное положение дел на Украине
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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От президента США Джо Байдена скрывают правду о том, в каком бедственном положении находятся Вооруженные силы Украины (ВСУ), терпящие поражения в боях с армией РФ. Об этом заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди на YouTube-канале Judging Freedom в четверг, 12 января.

«Я подозреваю, что тот, кто в ЦРУ или Агентстве национальной безопасности информирует президента, знает, что Байден хочет услышать, поэтому я не думаю, что он получает честный отчет о том, что действительно происходит на местах на Украине», — отметил Джиральди.

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Он согласился с мнением своего собеседника, судьи Эндрю Наполитано, о том, что нынешнее положение дел говорит о неизбежном поражении киевского режима.

Экс-офицер ЦРУ также отметил, что «информация об обратном представляет собой украинскую пропаганду, которую подхватывают американские СМИ, в том числе такие влиятельные издания, как The Washington Post и The New York Times».

13 января бывший заместитель министра обороны США Бинг Уэст в статье для National Review высказал мнение, что администрация президента США не желает победы Украины. По его словам, второй год конфликта начинается с того, что администрация Байдена рассчитывает на некую золотую середину, не позволяющую Украине добиться победы.

До этого, 1 января, подполковник США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что у Украины нет сценария, по которому она могла бы одержать военную победу над Россией. При этом он отметил, что США недопустимо вовлекаться в конфликт в качестве непосредственного участника независимо от того, как будет развиваться ситуация.

В случае участия в конфликте с Россией Вооруженные силы США будут ослаблены, а экономика окажется под угрозой, предупредил эксперт.

Ранее, в декабре 2022 года, американский аналитик Брайан Кларк заявил, что США не нужна победа Украины в конфликте с Россией, так как такой поворот событий может привести к ядерной войне, а Вашингтон хочет стабильных отношений с Москвой.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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