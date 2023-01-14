В США сообщили об отправке представителей на Украину для контроля вооружений

США отправляют представителей на Украину, чтобы контролировать поставляемую технику из-за сведений о ее попадании на черный рынок. Об этом 11 января заявил бывший офицер ЦРУ Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Они (администрация президента США Джо Байдена. — Ред.) наконец-то осознали тот факт, что украинцы пытаются нас обвести вокруг пальца. Многое из того оружия, которое мы отправляем им, попадает на черный рынок и исчезает», — сказал он.

Теперь Вашингтон отправляет на Украину «войска из представителей», чтобы впредь предотвращать подобные инциденты, добавил Джиральди.

Ранее, 12 января, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби отметил, что Вашингтон стремится предоставлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) удовлетворяющую их потребности помощь. Также он выразил готовность США продолжать работу с союзниками и партнерами для предоставления необходимой поддержки.

6 января официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Жан-Пьер назвала новый пакет помощи крупнейшим. В него войдут боевые машины пехоты (БМП), гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля – воздух».

Тогда же посол России в США Анатолий Антонов заявил, что поставки оружия со стороны Вашингтона подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям».

Москва неоднократно отмечала, что западные страны посредством поставок оружия Украине только затягивают конфликт вокруг страны.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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