Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби в четверг, 12 января, прокомментировал возможность передачи Украине танков Abrams, отметив, что Вашингтон стремится предоставлять Вооруженным силам страны (ВСУ) удовлетворяющую их потребности помощь.

«Соединенные Штаты продолжат предоставлять помощь для безопасности, наилучшим образом отвечая потребностям украинцев», — сказал он.

При этом конкретные решения по данному вопросу Кирби не озвучил. Также он выразил готовность США продолжать работу с союзниками и партнерами для предоставления необходимой поддержки.

Накануне, 11 января, аналогичным образом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на конкретный вопрос о поставках американских танков киевскому режиму, как это сделали союзники США. Жан-Пьер ограничилась напоминанием о приверженности Вашингтона поддержке украинской стороны, не предоставив конкретики по части предоставления военной техники.

Днем ранее бывший советник главы Пентагона полковник США Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Соединенные Штаты Америки и ФРГ боятся передавать Киеву танки Abrams и Leopard 2 из-за страха их захвата российской армией в боях с терпящими крах. Он добавил также, что, если выбирать между этими двумя танками, по его мнению, выбор стоит сделать в сторону германского Leopard 2.

До этого, 10 января, экономист и бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что без поступления минимум 300 американских танков Abrams, ракетных комплексов ATACMS, а также 10 батарей ПВО Patriot украинские радикалы окажутся в затруднительном положении. Он объяснил, что, по его мнению боевые действия затянутся на весь 2023 год.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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