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США обязались и впредь предоставлять ВСУ помощь в соответствии с потребностями боевиков

Кирби: США намерены наилучшим образом отвечать на потребности ВСУ при выделении помощи
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Silas Stein
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Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби в четверг, 12 января, прокомментировал возможность передачи Украине танков Abrams, отметив, что Вашингтон стремится предоставлять Вооруженным силам страны (ВСУ) удовлетворяющую их потребности помощь.

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«Соединенные Штаты продолжат предоставлять помощь для безопасности, наилучшим образом отвечая потребностям украинцев», — сказал он.

При этом конкретные решения по данному вопросу Кирби не озвучил. Также он выразил готовность США продолжать работу с союзниками и партнерами для предоставления необходимой поддержки.

Накануне, 11 января, аналогичным образом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на конкретный вопрос о поставках американских танков киевскому режиму, как это сделали союзники США. Жан-Пьер ограничилась напоминанием о приверженности Вашингтона поддержке украинской стороны, не предоставив конкретики по части предоставления военной техники.

Днем ранее бывший советник главы Пентагона полковник США Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Соединенные Штаты Америки и ФРГ боятся передавать Киеву танки Abrams и Leopard 2 из-за страха их захвата российской армией в боях с терпящими крах. Он добавил также, что, если выбирать между этими двумя танками, по его мнению, выбор стоит сделать в сторону германского Leopard 2.

До этого, 10 января, экономист и бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что без поступления минимум 300 американских танков Abrams, ракетных комплексов ATACMS, а также 10 батарей ПВО Patriot украинские радикалы окажутся в затруднительном положении. Он объяснил, что, по его мнению боевые действия затянутся на весь 2023 год.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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