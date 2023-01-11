США не стали отвечать на вопрос о поставках танков Украине по примеру союзников

Соединенные Штаты Америки привержены поддержке Украины по мере ее необходимости, при этом вопрос о готовности Вашингтона поставить киевскому режиму танки, как это сделали союзники, остается открытым. Об этом стало известно в среду, 11 января.

«Мы очень четко давали это понять и были последовательны в этом вопросе. Мы действуем быстро и обеспечиваем Украину средствами, в которых она нуждается, чтобы выиграть в этой войне <...> Это продолжится. Мы будем с ними столько, сколько потребуется», — таким образом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на вопрос о поставках танков.

Ранее этим же днем президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу танков Leopard для нужд украинских боевиков по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Вслед за польской стороной о помощи киевскому режиму, выраженной в передаче систем противовоздушной обороны и зенитных установок, заявил литовский лидер Гитанас Науседа.

Тогда же заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек превращение западной техники, поставленной украинским националистам, в ржавый металлолом. Как указал военный эксперт Виктор Литовкин, подобный жест Польши и Литвы больше напоминает акцию для демонстрации поддержки Украины в ее «благородной борьбе против российской агрессии».

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