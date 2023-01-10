Эксперт указал на патовую ситуацию для Зеленского без ракет ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в патовой ситуации, из-за того что США отказались массово поставлять дальнобойные ракетные системы и большое количество комплексов противовоздушной обороны (ПВО) для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую позицию 10 января высказал экономист и бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Зеленский мечется, Ермак тоже начал метаться. Я не знаю, как Зеленский выдержит это. [Заявление] о том, что конфликт закончится в 2023 году, пойдет наступление — это просто детская глупость. Наоборот, всё только начинается, тяжелейшие решения еще предстоят», — подчеркнул эксперт.

Как отметил Соскин, без поступления в распоряжение ВСУ минимум 300 американских танков Abrams, ракетных комплексов ATACMS, которые способны поражать цели на дистанции в 300 км, а также 10 батарей ПВО Patriot, ситуация серьезно поменяется.

«Я думаю, Зеленский вряд ли с этим справится», — резюмировал эксперт.

Ранее, 5 января, появилась информация о том, что Вашингтон не планирует поставлять Киеву танки Abrams, объясняя отказ техническими причинам.

До этого, 3 января, стало известно, что Вашингтон не стал удовлетворять просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках тактических ракет большой дальности ATACMS. Сообщается, что в Белом доме полагают, что использование ATACMS слишком опасно в контексте противостояния России, так как эти ракеты способны преодолеть расстояние до 300 км.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 21 декабря сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву включили систему противовоздушной обороны Patriot. Также будет выделена сумма порядка $1,85 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».