Politico узнало от отказе Зеленскому на просьбу поставить ракеты ATACMS

Вашингтон не стал удовлетворять просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках тактических ракет большой дальности ATACMS. Об этом пишет Politico.

Как отмечают обозреватели издания, в Белом доме полагают, что использование ATACMS слишком опасно в контексте противостояния России, так как эти ракеты способны преодолеть расстояние до 300 км.

Однако именно эти боеприпасы, как сообщается в статье, в списке главных желаний Киева. В то же время зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и ATACMS, по мнению экспертов, не дадут решительного перевеса Украине.

Уточняется, что более важную роль играет не оружие, а эффективная подготовка, логистика и тактика.

В частности, в статье упоминается новая учебная программа, которая поможет украинской пехоте освоить новую тактику маневрирования при поддержке артиллерии.

30 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев надеется получить ракеты дальнего действия ATACMS, танки и ударные беспилотники в 2023 году.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 21 декабря сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву включили систему противовоздушной обороны Patriot. Также будет выделена сумма порядка $1,85 млрд.

Как отметил президент России Владимир Путин, американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву затянут конфликт.

Западные страны многократно усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

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