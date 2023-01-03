Реклама
Прямой эфир
Мир
Верховная рада после возмущения Польши удалила пост о Бандере
Мир
Politico узнало от отказе Зеленскому на просьбу поставить ракеты ATACMS
Мир
СМИ сообщили о воздушной тревоге в нескольких областях Украины
Мир
Премьер Нидерландов пообещал Зеленскому помочь Украине победить
Мир
В Израиле заявили о бессилии что-либо сделать с культом Бандеры на Украине
Мир
Турция и Болгария заключили на 13 лет соглашение о поставках СПГ
Армия
ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации «иностранного легиона»
Армия
Минобороны подтвердило удар по району ж/д станции Дружковка в ДНР
Мир
В Польше назвали поставляемое Киеву вооружение металлоломом и рухлядью
Политика
Путин провел встречу с главой Минобрнауки РФ Фальковым
Общество
ОМС полноценно заработает в новых регионах РФ в 2024 году
Общество
В Москве хотят удвоить сеть наземного метро в 2023 году
Сюжет:

Politico узнало от отказе Зеленскому на просьбу поставить ракеты ATACMS

Politico: США отказали Зеленскому в просьбе о поставках ракет ATACMS
0
Фото: flickr.com
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон не стал удовлетворять просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках тактических ракет большой дальности ATACMS. Об этом пишет Politico.

Принуждение к миру: как изменилось отношение к Украине за год
Европейцы подталкивают Киев к переговорам и всё меньше готовы помогать

Как отмечают обозреватели издания, в Белом доме полагают, что использование ATACMS слишком опасно в контексте противостояния России, так как эти ракеты способны преодолеть расстояние до 300 км.

Однако именно эти боеприпасы, как сообщается в статье, в списке главных желаний Киева. В то же время зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и ATACMS, по мнению экспертов, не дадут решительного перевеса Украине.

Уточняется, что более важную роль играет не оружие, а эффективная подготовка, логистика и тактика.

В частности, в статье упоминается новая учебная программа, которая поможет украинской пехоте освоить новую тактику маневрирования при поддержке артиллерии.

30 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев надеется получить ракеты дальнего действия ATACMS, танки и ударные беспилотники в 2023 году.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 21 декабря сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву включили систему противовоздушной обороны Patriot. Также будет выделена сумма порядка $1,85 млрд.

Как отметил президент России Владимир Путин, американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву затянут конфликт.

Западные страны многократно усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023