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Путин назвал американские ЗРК Patriot достаточно старой системой

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Фото: Global Look Press/dpa/Axel Heimken
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Президент России Владимир Путин заявил, что американские ЗРК Patriot — достаточно старая система, но такие поставки Киеву затянут конфликт. Об этом глава государства рассказал, на пресс-конференции в четверг, 22 декабря.

Он подчеркнул также, что России есть чем противостоять данному виду американского вооружения.

«Что касается Patriot — это достаточно старая система. Она не работает так, как, скажем, наша С-300. Ну, тем не менее, те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительная система. Ладно. Мы просто будем иметь это в виду, противоядие всегда найдётся», — отметил президент.

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Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ЗРК Patriot станут мишенью для Вооруженных сил (ВС) РФ, как и все другие виды вооружения, которое используют Украина.

Накануне, 21 декабря, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву включили систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Также будет выделена сумма порядка $1,85 млрд. По словам госсекретаря, военная помощь США Украине составляет $21,9 млрд.

До этого, 15 декабря, председатель комитета по вопросам вооруженных сил палаты представителей США Адам Смит сообщал, что украинская сторона не сможет использовать ЗРК Patriot минимум полгода. По его словам, для обслуживания одной установки Patriot может понадобиться команда из 90 человек, а на обучение такого количества людей уходят месяцы.

США и другие западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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