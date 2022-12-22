Песков назвал ЗРК Patriot мишенью для ВС РФ в зоне спецоперации

Поставленные Украине американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot станут мишенью для ВС РФ. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Как и все другие виды вооружений, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), всё-таки демилитаризация является одной из целей специальной военной операции», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Песков подчеркнул, что США и другие страны идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня тех вооружений, которые они поставляют Украине, что не способствует скорейшему урегулированию ситуации.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что поставки оружия Украине не помешают РФ достигать своих целей в ходе СВО.

«Но это приводит к тому, что, к сожалению, страдания украинского народа будут продолжаться дольше, чем могли бы», — заключил Песков.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Штаты в свой новый пакет военной помощи Киеву включили ЗРК Patriot, который запрашивала Украина. Киев на этот раз получит вооружений на сумму порядка $1,85 млрд. Телеканал al-Jazeera со ссылкой на американского чиновника сообщил, что обучение украинских военных работе Patriot будет проходить в ФРГ и еще одной стране.

15 декабря в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что поставка ЗРК Patriot Украине — это провокационный шаг, его последствиями станут эскалация конфликта и новые риски для глобальной безопасности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставки Киеву комплексов Patriot повысят риск втягивания армии США в украинский конфликт.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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