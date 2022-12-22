Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков оценил исключение Словакии из антироссийских санкций ЕС по нефти
Происшествия
Число пострадавших в ДТП под Новосибирском детей выросло до пяти
Общество
Рогозин заявил о «сливе» его местонахождения в Донецке
Армия
Российские войска уничтожили до 50 боевиков ВСУ на донецком направлении
Происшествия
В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ погибли два человека
Армия
Авиация ВКС РФ сбила два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины и вертолет
Экономика
Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 72 рублей впервые с 29 апреля
Происшествия
Двое погибли при обстреле здания в Донецке, где был ранен Рогозин
Мир
В Кремле заявили о нежелании Байдена и Зеленского прислушаться к РФ
Общество
Захарова назвала нарушением гуманитарного права обстрел Киевом офиса МККК в ДНР
Мир
В МИД России предостерегли Японию от наращивания военной мощи
Мир
Министр энергетики Австрии назвала РФ ответственной за рост цен на газ
Сюжет:

Песков назвал ЗРК Patriot мишенью для ВС РФ в зоне спецоперации

Песков заявил, что ЗРК Patriot станут мишенью для ВС РФ, как и все другие виды вооружения, которое используют ВСУ
0
Фото: Global Look Press/dpa/Axel Heimken
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставленные Украине американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot станут мишенью для ВС РФ. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Полет «Ястреба»: Украине передадут снятые с вооружения США зенитные комплексы
Киев получит системы MIM-23 HAWK, выпущенные еще в 1960-х годах

«Как и все другие виды вооружений, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), всё-таки демилитаризация является одной из целей специальной военной операции», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Песков подчеркнул, что США и другие страны идут по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня тех вооружений, которые они поставляют Украине, что не способствует скорейшему урегулированию ситуации.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что поставки оружия Украине не помешают РФ достигать своих целей в ходе СВО.

«Но это приводит к тому, что, к сожалению, страдания украинского народа будут продолжаться дольше, чем могли бы», — заключил Песков.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Штаты в свой новый пакет военной помощи Киеву включили ЗРК Patriot, который запрашивала Украина. Киев на этот раз получит вооружений на сумму порядка $1,85 млрд. Телеканал al-Jazeera со ссылкой на американского чиновника сообщил, что обучение украинских военных работе Patriot будет проходить в ФРГ и еще одной стране.

15 декабря в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что поставка ЗРК Patriot Украине — это провокационный шаг, его последствиями станут эскалация конфликта и новые риски для глобальной безопасности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставки Киеву комплексов Patriot повысят риск втягивания армии США в украинский конфликт.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022