Украинских военных будут обучать работе с ЗРК Patriot в Германии

Обучение украинских военных работе с зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot будет проходить в ФРГ и еще одной стране. Об этом 21 декабря сообщил телеканал al-Jazeera со ссылкой на американского чиновника.

«Обучение украинских военных обращению с системой ЗРК Patriot будет проходить в Германии и еще одной стране», — сказал он.

Источник также отметил, что в очередной пакет военной помощи Украине вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и противорадиолокационные ракеты.

Ранее в среду госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что США в свой новый пакет военной помощи Киеву включили систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которую запрашивала Украина. Киев на этот раз получит вооружений на сумму порядка $1,85 млрд.

В этот же день представитель Белого дома отметил, что украинских военных обучат управлению Patriot «в третьей стране» и это «займет некоторое время».

15 декабря в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что поставка ЗРК Patriot Украине — это провокационный шаг, его последствиями станут эскалация конфликта и новые риски для глобальной безопасности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что поставки Киеву комплексов Patriot повысят риск втягивания армии США в украинский конфликт.

США и страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

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