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В США объяснили отказ поставлять Киеву танки Abrams техническими причинами

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Фото: Global Look Press/Armin Weigel
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Вашингтон не планирует поставлять Киеву танки Abrams, объясняя отказ техническими причинам. Об этом 5 января сообщает газета The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.

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Как говорится в статье, в администрации президента США по-прежнему исключают передачу Украине тяжелых танков Abrams, так как они работают на турбинном двигателе, расходующем топливо с «огромной скоростью», а также склонны к поломкам и требуют огромного опыта в обслуживании.

Накануне, 4 января, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены в предстоящие дни и недели предоставить Украине новую военную помощь. По его словам, Вашингтон не ждет скорого окончания боевых действий.

По его словам, новые пакеты военной помощи в том числе будут включать в себя дополнительные установки РСЗО HIMARS.

За день до этого, 3 января, издание Politico сообщило, что Вашингтон не стал удовлетворять просьбу президента Украины Владимира Зеленского о поставках тактических ракет большой дальности ATACMS.

По информации издания, в Белом доме полагают, что использование ATACMS слишком опасно в контексте противостояния России, так как эти ракеты способны преодолеть расстояние до 300 км.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 21 декабря сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву включили систему противовоздушной обороны Patriot. Также будет выделена сумма порядка $1,85 млрд.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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