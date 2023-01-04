Белый дом анонсировал очередной пакет военной помощи Украине

США намерены в предстоящие дни и недели предоставить Украине новую военную помощь. Вашингтон не ждет скорого окончания боевых действий на украинской земле. Такое заявление было сделано в среду, 4 января, координатором по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джоном Кирби.

«На востоке [Украины] бои в последние несколько недель были особенно интенсивными. Думаю, нам следует ожидать, что такие боевые действия будут продолжаться еще довольно долгое время, поэтому мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере безопасности. Вы увидите, как мы снова будем это делать в ближайшие дни и недели», — отметил он в ходе онлайн-брифинга.

12 декабря 2022 года агентство Reuters сообщило об отправке на Украину из США первой партии энергооборудования на $13 млн.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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