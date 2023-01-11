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Экс-советник Пентагона указал на страх США отдавать танки Киеву из-за коллапса ВСУ

Экс-советник Пентагона Макрегор: Запад боится передавать Киеву танки из-за риска их захвата армией РФ
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Фото: Скриншот видео
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Соединенные Штаты Америки и Германия боятся передавать Киеву танки Abrams и Leopard 2 из-за страха их захвата российской армией в боях с терпящими крах вооруженным силами Украины (ВСУ). Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник США Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom во вторник, 10 января.

«Я понимаю позицию немцев. Думаю, они справедливо боятся, что их выставят на посмешище, а их техника не только будет уничтожена, но и во многих случаях захвачена. Такие же опасения есть и со стороны США. Я думаю, мы в курсе, что вооруженные силы Украины разваливаются», — отметил полковник.

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По его словам, если и поставлять Украине танки – то либо немецкие, либо американские а не оба вида сразу, чтобы облегчить Киеву процедуру обслуживания и замены деталей на боевых машинах.

Он добавил также, что, если выбирать между этими двумя танками, по его мнению, выбор стоит сделать в сторону германского Leopard 2 «из-за его надежного дизельного двигателя, который не нужно заправлять каждые шесть или восемь часов».

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине роту танков Leopard немецкого производства в рамках международной коалиции. Точного количества военной техники Дуда не назвал. Однако известно, что в танковой роте в странах НАТО насчитывается 14 танков. На вооружении Польши сейчас находится более 240 танков Leopard.

Днем ранее издание Politico рассказало о давлении Франции и Польши на ФРГ в вопросе поставок танков ВСУ. В частности, по информации источника, президент Франции Эммануэль Макрон объявил об отправке Украине французских бронированных боевых машин с целью «нарушить табу» передачи западных танков Украине, чтобы «немцы двинулись».

Варшава же, пишет автор статьи, намеревается создать широкую коалицию на Западе для передачи Киеву танков немецкого производства.

До этого, 8 января, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что не исключает поставок танков Leopard Украине. Он отметил, что правительство ФРГ будет внимательно следить за дискуссией, которая сейчас ведется в стране по этому вопросу, и согласовывать свои действия с партнерами.

В тот же день сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль подчеркнул, что данный шаг может быть сигналом о вовлеченности в боевые действия, поэтому такие решения следует принимать осторожно и с оглядкой на действия союзников.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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