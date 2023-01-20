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Госдеп отреагировал на слова Медведева о ядерной войне

Госдеп США в ответ на слова Медведева заявил, что в ядерной войне победителей не будет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Вашингтон считает, что ядерную войну нельзя начинать, в ней невозможно одержать победу. Об этом 19 января заявил заместитель главы пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател, комментируя слова зампреда Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрия Медведева об участии ядерных держав в конфликтах.

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По его словам, США считают, что провокационные заявления относительно ядерного оружия не только опасны, но и безрассудны.

«В ядерной войне нельзя победить, ее никогда нельзя начинать», — подчеркнул представитель Госдепартамента на брифинге с журналистами.

Ранее в тот же день Медведев написал в своем Telegram-канале, что ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. Он напомнил слова многих западных политиков о том, что «для установления мира Россия должна проиграть».

Политик подчеркнул, что проигрыш ядерной державы в конфликте может спровоцировать начало ядерной войны, что должно быть очевидно для любого человека, в том числе западного политика.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не увидел в словах Медведева противоречий ядерной доктрине России.

7 декабря президент РФ Владимир Путин указал на нарастание угрозы ядерной войны, отметив при этом, что РФ рассматривает такое оружие лишь как средство защиты, как возможность ответно-встречного удара.

До этого, 18 ноября, представитель Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что Вашингтон согласен с Москвой в том, что в ядерной войне нельзя победить и она не должна быть развязана.

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