Песков не увидел в словах Медведева противоречий ядерной доктрине РФ

В Кремле прокомментировали заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможности применения РФ ядерного оружия в случае необходимости. Отвечая в среду, 19 января, на вопрос журналистов, не является ли это заявление свидетельством скорого изменения ядерной доктрины страны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что противоречия ядерной доктрине нет.

«Нет, это абсолютно не значит, это идет в полном соответствии с российской ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину, никаких противоречий там нет», — сказал Песков.

Ранее в тот же день Медведев написал в своем Telegram-канале, что ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. Он напомнил слова многих западных политиков о том, что «для установления мира Россия должна проиграть».

Политик подчеркнул, что проигрыш ядерной державы в конфликте может спровоцировать начало ядерной войны, что должно быть очевидно для любого человека, в том числе западного политика.

18 января в Давосе завершился третий день Всемирного экономического форума. В ходе своего выступления канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поражение России является необходимым условием для того, чтобы конфликт на Украине завершился. Также он отметил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил о том, что победа России в конфликте на Украине неизбежна. По его словам, это возможно благодаря единству, сплоченности российского народа, мужеству и героизму бойцов и работе оборонно-промышленного комплекса. Российский лидер подчеркнул, что победа России обеспечена и у него в этом нет никаких сомнений.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.