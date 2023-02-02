Ни туда ни сюда: когда Украина вступит в ЕС и НАТО

Главной темой намеченного на пятницу, 3 февраля, саммита ЕС – Украина в Киеве станут сроки и условия вступления страны в Евросоюз. Интрига встречи — насколько разойдутся ожидания Киева и реальность, которую предложит Брюссель. По некоторым данным, она может быть значительной и разочаровывающей. Получит ли Украина членство в ЕС, когда и на каких условиях, разбирались «Известия».

Украина вступила в ЕС или нет, подробности, сколько ждать

Движение Украины в Европу — процесс долгий, драматичный и за 10 лет, со времен евромайдана, успехом не увенчавшийся. Ощутимые изменения произошли только на фоне СВО. В феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление в ЕС, в апреле передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на предоставление статуса кандидата, а в июне 2022 года Украина получила долгожданный статус кандидата в ЕС вместе с Молдавией.

Правда, об ускоренной процедуре приема речи не шло уже тогда. Наиболее радикально об этом высказались в Латвии. По словам министра иностранных дел страны Эдгарса Ринкевича, шансы стать членом ЕС у Украины есть ближе к 2050 году. А Швеция и Нидерланды выразили опасения, что «страна с 40 млн бедных резидентов» существенно повлияет на процессы принятия решений и станет чрезмерным бременем для европейского бюджета. Согласны с этим мнением в Португалии, Венгрии, Франции и Германии.

Ни туда ни сюда Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен фотографируются с другими официальными лицами перед началом саммита ЕС – Украина Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

Наделяя Украину статусом кандидата в ЕС, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перечислила реформы, которые должны произойти в Киеве: это усиление судебной системы, борьба с коррупцией и деолигархизация. Дальнейшие шаги Евросовет сделает только после выполнения кандидатами условий, обозначенных ЕК. Эксперты ожидают, что на украинско-европейском саммите в Киеве Брюссель впервые на высоком уровне прокомментирует, приблизилась ли Украина к вступлению в Евросоюз за последние семь месяцев.

Статус кандидата не налагает на Украину никаких обязательств по темпам сближения со странами Европы, пояснил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. «Решение столь же демагогичное, сколь и бессмысленное. Оно не будет иметь никаких практических последствий, кроме дополнительных каналов финансирования «сближения» через программы и фонды ЕС. Впрочем, их и сейчас хватает», — написал Косачев в Telegram-канале.

Что будут обсуждать в Киеве 3 февраля 2023 года

Спустя 11 месяцев после получения заявки Украины представители Еврокомиссии приехали в Киев. Планируется, что в пятницу они обсудят «мирный план» Зеленского и членство страны в ЕС. Стратегия украинского лидера включает 10 условий, среди которых освобождение всех военнопленных, так называемое восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, «возвращение справедливости» и фиксация окончания спецоперации. В Кремле план Зеленского сочли «оторванным от реальности».

Не менее оторванными считают и надежды Киева на скорое членство в ЕС. Накануне визита влиятельные СМИ нескольких стран опубликовали программные статьи, в которых призвали не ждать от переговоров многого. Так, американская Politico называет планы Украины стать членом ЕС за два года нереалистичными. А испанская El Pais и вовсе предполагает, что Украине «понадобится несколько световых лет», прежде чем она официально станет частью Европы. ЕС похвалит Украину за прогресс в проведении реформ, необходимых для вступления, и пришлет решительный сигнал Москве, однако страны-члены по-прежнему расходятся во мнениях относительно скорости вступления, пишут европейские СМИ.

Ни туда ни сюда Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен принимают участие в саммите ЕС – Украина, 2 февраля 2023 года Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в прошлом году, что до вступления Киева могут пройти «десятилетия». Даже те лидеры Евросоюза, которые поддержали предоставление Украине статуса кандидата на саммите в июне прошлого года, в частном порядке признают, что страна сможет войти в состав блока лишь через несколько лет (вполне возможно, это одна из причин, по которой они изначально поддержали эту идею), пишет Politico.

Процесс вступления в ЕС обычно занимает несколько лет, и в очереди в настоящий момент остаются несколько стран. Кроме Украины статус кандидата уже получили Албания (в 2014 году), Молдова (в 2022-м), Северная Македония (в 2005-м), Черногория (в 2008-м), Сербия (в 2009-м) и Турция (в 1999-м).

Шансы Украины на вступление в НАТО

Не менее призрачными выглядят и расчеты Киева ускоренно войти в НАТО. Заявку на вступление в Североатлантический альянс Украина подала в сентябре 2022 года после того, как больше десяти лет выбивала промежуточный статус «аспиранта» организации. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о невозможности оперативно дать согласие Украине. «Для принятия нового участника необходимо решение 30 государств-партнеров, — пояснил Столтенберг, — а пока в НАТО сосредоточены на предоставлении поддержки Украине, чтобы помочь ей в самообороне». Кроме того, непрекращающиеся боевые действия на территории страны и, как следствие, невозможность определить фактические границы государства также помешают стране войти в состав НАТО в ближайшей перспективе.