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Косачев оценил предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в ЕС

Вице-спикер СФ Косачев: предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в ЕС не будет иметь практических последствий
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Предоставление Украине и Молдавии статуса кандидата в члены Евросоюза (ЕС) не будет иметь никаких практических последствий. Такое мнение 24 июня выразил вице-спикер Совета Федерации (СФ) Константин Косачев.

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Он подчеркнул, что статус кандидата не налагает на ЕС никаких обязательств по темпам сближения с указанными странами.

«Решение столь же демагогичное, сколь и бессмысленное. Оно не будет иметь никаких практических последствий, кроме дополнительных каналов финансирования «сближения» через программы и фонды ЕС. Впрочем, их и сейчас хватает», — написал Косачев в Telegram-канале.

Кроме того, вице-спикер СФ считает предоставление статуса кандидата Киеву и Кишиневу унизительным решением для Евросоюза, «так как представить себе любые другие страны, находящиеся от копенгагенских критериев столь далеко, как Украина и Молдавия, невозможно».

«Абсолютно нерыночная экономика. Тотальная коррупция. Системное подавление системной политической оппозиции, вплоть до уголовного преследования. Полное игнорирование прав граждан иной национальности, языка и духовной культуры. И как следствие, утраченная территориальная целостность», — написал Косачев.

Накануне председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе. Дальнейшие шаги Евросовет сделает после выполнения кандидатами условий, обозначенных Еврокомиссией.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что решение Евросоюза стало «наибольшим шагом в сторону усиления Европы». По словам украинского лидера, страна имеет все шансы стать полноправным членом организации.

Со своей стороны, президент Молдавии Майя Санду также назвала историческим решение Евросовета предоставить республике статус страны — кандидата на вступление в ЕС.

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