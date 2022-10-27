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Путин назвал хамством открытое признание Запада в финансировании переворота на Украине

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Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
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Открытое признание Западом финансирования переворота на Украине является хамством. Об этом 27 октября заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай».

По его словам, Запад, назвав сумму, потраченную на переворот на Украине в 2014 году, фактически признал свою организационную роль в этих событиях.

«Поддержали же. Сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто. Не стесняются ничего», — добавил Путин.

Он также напомнил про убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Президент отметил, что в этой ситуации США даже не пытались скрыть своих действий.

«Взяли вот Сулеймани убили, иранского генерала. Можно как угодно относиться было к Сулеймани, ну как угодно. Но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали: да, мы убили. Что это такое вообще? Мы где живем?» — заключил Путин.

«Кризис приобрел глобальный характер»
Выступление Владимира Путина на «Валдае». Основные цитаты

В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

В Вашингтоне убитых считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

В начале октября сообщалось, что США готовы оказывать Украине ежемесячную финансовую помощь в размере $1,5 млрд на время боевых действий в стране. Того же в Вашингтоне ждут от Евросоюза (ЕС).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 сентября отметила, что объем американской финансовой помощи Украине скоро достигнет астрономической суммы в $26 млрд.

Также в конце сентября на сайте Белого дома было опубликовано заявление президента США, в котором говорится о предоставлении дополнительной помощи Украине в размере $12,4 млрд. В частности, из этих средств планируется выделить $3 млрд на отправку военной техники и оружия. Сюда же входят транспортная поддержка, техобслуживание, поддержка по предоставлению разведданных вооруженным силам Украины (ВСУ) и силам безопасности страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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