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Politico узнала о планах отказать Украине в быстром вступлении в ЕС

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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На предстоящем саммите в Киеве страны Евросоюза (ЕС) планируют объявить, что Украина не сможет быстро вступить в ЕС. Об этом 1 февраля сообщает газета Politico со ссылкой на проект заявления.

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Как утверждает издание, лидеры стран ЕС планируют огласить лишь расплывчатые заверения о том, что дальнейшие шаги по принятию Украины в ЕС будут предприняты после выполнения Киевом всех требований Европейской комиссии (ЕК).

Отмечается, что поднять этот вопрос на предстоящем саммите просили киевские власти.

Ранее в этот день СМИ сообщали, что вопрос вступления Украины в состав Евросоюза и «мирный план» президента Владимира Зеленского станут одними из главных тем саммита ЕС – Украина, который пройдет 3 февраля в Киеве.

Кроме того, на саммите могут обсудить санкционное давление на Россию и продовольственную безопасность.

30 января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что его страна рассчитывает вступить в ЕС в течение ближайших двух лет.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

В июне того же года Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе.

6 ноября еврокомиссар Оливер Вархели заявил, что Украине потребуется больше года или двух на подготовку к вступлению в ЕС.

На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что к тому времени, как Киев выполнит все требования Евросоюза, объединение вполне может прекратить свое существование.

В декабре 2022 года сообщалось, что Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций ЕК для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Среди них, в частности, был законопроект о реформе Конституционного суда Украины.

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