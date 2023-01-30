В ЕС сочли нереалистичным план Украины вступить в союз за два года

Украина рассчитывает вступить в Евросоюз (ЕС) в течение ближайших двух лет, однако там такой план представляют нереалистичным. Об этом 30 января премьер-министр Денис Шмыгаль страны заявил газете Politico.

«Мы надеемся, что в этом году <...> у нас уже могут пройти предварительные переговоры», — отметил он.

По данным издания, тема вступления страны в ЕС будет одной из ключевых на саммите Евросоюз — Украина, который состоится 3 февраля.

Шмыгаль надеется, что во время встречи Киеву удастся достичь, в частности, прогресса по соглашению о приостановке таможенных пошлин на год и включении страны в зону мобильного роуминга Евросоюза.

Вместе с тем, как пишет газета, украинский план о вступлении в ЕС представляет проблему и не считается реалистичным. Источники издания указывают, что Украине как минимум необходимо выполнить все поставленные Еврокомиссией условия. Многие страны также убеждены, что Киев может стать чрезмерным бременем для европейского бюджета.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата.

В июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов в Евросоюз. Решение принимали главы государств и правительств 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе.

В декабре сообщалось, что Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций ЕК для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Среди них, в частности, был законопроект о реформе Конституционного суда Украины.

Однако еврокомиссар Оливер Вархели заявил, что Украине потребуется больше года или двух на подготовку к вступлению в ЕС.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что к тому времени, как Киев выполнит все требования Евросоюза, объединение вполне может прекратить свое существование.