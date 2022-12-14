Верховная рада приняла все законопроекты для выполнения рекомендаций ЕК

Верховная рада приняла все законопроекты, которые необходимы для выполнения страной рекомендаций Еврокомиссии (ЕК) для предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщил 14 декабря спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

«Можно с уверенностью сказать, что Верховная рада Украины выполнила свою часть работы и приняла все необходимые системные законопроекты для выполнения рекомендаций Европейской комиссии», — приводятся слова спикера на сайте парламента.

Принятые депутатами законопроекты, в частности, касаются положения нацменьшинств, борьбы с отмыванием денег, проведения судебной реформы, а также реформы Конституционного суда Украины.

В своих рекомендациях предоставить Украине статус кандидата в ЕС Еврокомиссия поставила условие, согласно которому стране нужно выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.

Судебная реформа среди них — наиболее комплексная. Так, украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей и продолжить борьбу с коррупцией.

13 декабря депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Украина выполнила одно из условий Евросоюза для вступления страны в сообщество — парламент принял во II чтении законопроект о национальных меньшинствах. Так, законопроектом запрещается прямая и непрямая дискриминация лиц, относящихся к нацменьшинствам, им гарантируются права на самоидентификацию и использование своего языка, в том числе и в сфере образования.

В тот же день глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на конференции доноров помощи Украине в Париже отметила, что Евросоюз с 2014 года профинансировал Украину на €90 млрд. По ее словам, помощь Киеву в 2023 году составит €18 млрд.

21 ноября президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал западные страны принять Киев в НАТО и Евросоюз. По словам главы государства, в альянсе якобы видят, насколько весомый вклад в его защиту вносит Украина.

В тот же день экс-депутат французского парламента Пьер Лелуш заявил о необходимости признать, что Крым принадлежит России, а также не принимать Украину в Евросоюз. По мнению политика, присоединение Украины к ЕС сделает ее членом Запада, а не «мостиком между двумя берегами». У европейцев же возникнут обязательства перед Киевом, поскольку договор о вступлении в ЕС предполагает также гарантии безопасности.