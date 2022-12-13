Украина выполнила одно из условий Евросоюза для вступления страны с сообщество — во вторник, 13 декабря, парламент принял во II чтении законопроект о национальных меньшинствах, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Рада приняла законопроект №8224 о национальных меньшинствах (сообществах) Украины в целом. За — 324 (депутата. — ред.). Одно из требований для членства Украины в ЕС выполнено», — написал он в своем Telegram-канале.

В I чтении рада приняла этот законопроект 7 декабря. Согласно документу, Украина «гарантирует свободное использование языков нацменьшинств в частном порядке и в публичной сфере в границах законодательства». Так, законопроектом запрещается прямая и непрямая дискриминация лиц, относящихся к нацменьшинствам, им гарантируются права на самоидентификацию и использование своего языка, в том числе и в сфере образования.

При этом на протяжении многих лет власти Украины проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. На это в апреле указывал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

На притеснения нацменьшинств на Украине обращала внимание и Венгрия. В феврале глава МИД страны Петер Сийярто сказал «Известиям», что Киев продолжает притеснять венгерскую общину и остается глухим к просьбам Будапешта исправить ситуацию.

В марте прошлого года миссия ООН по правам человека зафиксировала проявление вражды к нацменьшинствам на Украине. Тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на обострение проявлений дискриминации и неравенства на Украине. Москва также поприветствовала приведенную в докладе ООН рекомендацию киевским властям принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения.

В последние годы на Украине активно проводится политика украинизации. Так, например, госязык страны уже стал обязательным в разных сферах жизни (медиа, образование, сфера обслуживания и прочие).

В 2017 году на Украине приняли закон «Об образовании», согласно которому дети представителей нацменьшинств могут обучаться в средней школе исключительно на украинском языке. При этом у них остается возможность осваивать родной язык в детском саду и начальной школе. С 2020 года представители нацменьшинств могут изучать родной язык только факультативно. Тогда этот закон вызвал широкое осуждение со стороны Евросоюза и России.