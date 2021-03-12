МИД РФ согласился с ООН по ситуации с ухудшением прав человека на Украине

Москва с сожалением разделяет выводы экспертов о значительном ухудшении ситуации с правами человека на Украине в условиях пандемии коронавируса, в стране обострились проявления дискриминации и неравенства. Об этом в пятницу, 12 марта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что во внешнеполитическом ведомстве ознакомились с содержанием 31-го доклада Наблюдательной миссии ООН по правам человека на Украине (НМПЧУ) с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года.

«Обеспокоены содержащимися в докладе сведениями о широко распространенной практике применения насилия, пыток и произвольных задержаний со стороны представителей правоохранительных органов и силовых структур», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.

Представитель ведомства указала на то, что эксперты продолжают фиксировать случаи нападений и угроз радикалов на журналистов, правозащитников, гражданских и политических активистов, в том числе настроенных критически к националистическим инициативам и действиям властей Украины.

Захарова также обратила внимание на «печальную статистику», приведенную в докладе миссии: несмотря на достигнутые в июле 2020 года договоренности о прекращении огня, продолжают гибнуть и получать ранения люди на юго-востоке страны. Помимо этого, наносятся удары по гражданским объектам, в первую очередь — водоснабжения.

Она добавила, что эксперты «справедливо бьют тревогу» и в отношении продолжающегося ущемления прав нацменьшинств на Украине. В связи с этим российская сторона приветствует приведенную в докладе рекомендацию киевским властям принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения.

«Хотелось бы надеяться, что украинские власти рано или поздно прислушаются к во многом обоснованной критике в свой адрес со стороны НМПЧУ и начнут, наконец, предпринимать реальные шаги в плане улучшения ситуации с соблюдением прав и свобод человека в стране», — подчеркнула Захарова.

Резюмируя она добавила, что МИД РФ в очередной раз напоминает о том, что Крым и Севастополь являются полноправными субъектами России, а очередная попытка включить оценку правозащитной ситуации в этих российских регионах в доклад является неправомерной.

11 марта стало известно, что миссия ООН по правам человека продолжила фиксировать случаи проявления на Украине вражды к представителям других национальностей, в том числе и к русскоговорящим жителям.

Глава миссии Матильда Богнер сообщала, что ООН также зафиксировала новую волну ненависти к тем, кто критикует принятый Украиной закон о государственном языке.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона.