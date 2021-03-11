ООН зафиксировала проявление вражды к нацменьшинствам на Украине

Миссия ООН по правам человека продолжит фиксировать случаи проявления на Украине вражды к представителям других национальностей, в том числе и к русскоговорящим жителям. Об этом 11 марта заявила на брифинге глава миссии Матильда Богнер.

Она отметила, что ООН также зафиксировала новую волну ненависти к тем, кто критикует принятый Украиной закон о государственном языке.

«Всеукраинская комиссия по правам человека продолжила документировать случаи проявления вражды и угроз национальным меньшинствам, в том числе ромам, русско- и венгерскоязычным лицам, иностранным студентам», — заявила глава миссии.

9 марта депутат Госдумы Руслан Бальбек выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский под предлогом защиты украинского языка пытается оказать давление на русский язык и литературу.

Бальбек отметил, что 60% населения Украины в быту и в рабочих вопросах предпочитают русский язык, использование которого в стране на данный момент под запретом. Причиной этому, как указал депутат, является деятельность украинских президентов, пришедших к власти в постсоветской время и желавших угодить ультраправым партиям, вместо того чтобы развивать страну.

9 марта Зеленский заявил, что вопрос о языке на Украине не актуален. Он отметил, что в конституции указан единственный государственный язык — украинский, и он защищен.

13 февраля уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень рассказал, что за прошедший месяц получил 605 жалоб из-за использования русского языка.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона.