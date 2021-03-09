Зеленский назвал неактуальным языковой вопрос на Украине

Вопрос о языке на Украине не актуален. Об этом 9 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что в Конституции страны указан единственный государственный язык — украинский. Глава государства также отметил, что украинский в стране защищен, а тема языка для страны не актуальна.

«Все, кто поднимает вопросы национальности, языка, церкви, это все люди, которые хотят хайпануть временно, с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены все эти последствия на раскол в обществе», — цитирует слова главы государства телеканал «Украина-24».

При этом Зеленский подчеркнул свою приверженность либеральному пути развития страны, пишет «Газета.ру».

Ранее, 25 февраля, депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич использовал русский язык для своего выступления на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Таким образом он решил поддержать русскоязычную часть населения Украины. Шуфрич отметил, что его возмущает отношение, которое остается в стране к русскоязычным гражданам.

13 февраля уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень рассказал, что за прошедший месяц получил 605 жалоб из-за использования русского языка.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона.