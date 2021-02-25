Депутат рады в знак солидарности выступил в ОБСЕ на русском языке

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич использовал русский язык для своего выступления на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ 25 февраля. Таким образом он решил поддержать русскоязычную часть населения Украины.

Шуфрич отметил, что его возмущает отношение, которое остается на Украине к русскоязычным гражданам.

«Я продолжу на русском языке в знак солидарности с теми нашими гражданами, которые сегодня лишены права использования русского языка во всех сферах деятельности, как это гарантируется конституцией Украины», — заявил Шуфрич во время видеоконференции.

Также депутат выразил благодарность представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру за ее реакцию на запрет властей Украины на вещание ряда телеканалов в стране. Сам Шуфрич связал прекращение вещание с падением рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.

13 февраля уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень рассказал, что за прошедший месяц получил 605 жалоб из-за использования русского языка.

По его словам, большая часть обращений касается отсутствия украинской версии сайтов о предоставлении услуг и сайтов интернет-магазинов. Еще 126 человек пожаловались на нарушение их прав, препятствий и ограничений в использовании государственного языка в сфере услуг.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона.