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На Украине написали более 600 жалоб из-за использования русского языка

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Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень за прошедший месяц получил 605 жалоб из-за использования русского языка. Об этом он сообщил 12 февраля на своей странице в Facebook.

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«Больше всего жалоб продолжает поступать из Киева и Киевской области (276). В восточных, южных и западных областях Украины — небольшое количество возможных нарушений (например, Луганская область — семь, Николаев — шесть, Донецк — четыре, Тернополь — четыре, Херсон, Ровно, Ивано-Франковск, Закарпатский, Хмельницкий — по два обращения)», — уточнил Кремень.

По его данным, большая часть обращений (281) касается отсутствия украинской версии сайтов о предоставлении услуг и сайтов интернет-магазинов. Еще 126 украинцев пожаловались на нарушение их прав, препятствий и ограничений в использовании государственного языка в сфере услуг.

Кроме этого, была получена информация об использовании негосударственного языка депутатами местных советов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожья. Также были зафиксированы жалобы на нарушения языкового законодательства в сфере образования.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона.

Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января этого года. В первые две недели из-за нарушений закона поступило более 300 жалоб — в частности, из-за отказа обслуживать на государственном языке, отсутствия украиноязычной версии документов, вывесок и ценников.

26 января украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что действие закона о языке является геноцидом в отношении русскоязычного населения. Депутаты отметили, что выражающие желание говорить на русском языке люди подвергаются травле.

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