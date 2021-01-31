В Киеве призвали к «нежной украинизации» Донбасса
Киев должен создать условия для «нежной украинизации» Донбасса, регион надо дерусифицировать, заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.
По его словам, русский язык, как подтверждают социологи, присутствует в основном в городах областного значения.
«В преимущественном большинстве сельское население - исключительно украиноязычное», — цитирует его 30 января «Пятый канал».
Ряд жителей юго-востока Украины «русифицированные», а не русскоязычные, добавил он. Креминь предложил общаться с жителями региона «на языке любви, уважения, доверия, уверенности».
Также он поделился мнением, что вопрос реинтеграции Донбасса — «это вопрос дерусификации или, другими словами, украинизации».
«Но не тотальной, насильной, как у нас привыкли говорить некоторые политики. Нежной», — добавил омбудсмен.
По мнению Креминя, на неподконтрольных Киеву территориях жители тоже якобы общаются и на украинском языке, но на кухнях, отмечает «Газета.ру».
26 января украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что действие нового закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» является геноцидом в отношении русскоязычного населения. Депутаты отметили, что выражающие желание говорить на русском языке люди подвергаются травле. Так, с кибербуллингом столкнулась и преподаватель педуниверситета имени Драгоманова Евгения Бильченко, разместившая в соцсетях пост с критикой насильственной украинизации сферы услуг.
Ранее в январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что на Украине складывается атмосфера неприятия и страха в отношении России. При этом украинский журналист Дмитрий Гордон отметил, что тотальная укр
аинизация озлобит русскоязычных людей и разорвет Украину в клочья.