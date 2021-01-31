Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Авиарегулятор США начал расследование после взрыва Starship компании SpaceX
Интернет
Цукерберг не убедил власти Австралии отказаться от кодекса для медиарынка
Спорт
Шайба Овечкина принесла «Вашингтону» победу в матче против «Бостона»
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 31 января
Мир
В Японии впервые выявлен очаг заражения новым штаммом коронавируса
Мир
Два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
Общество
Собянин рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в Москве
Мир
Байден выступит с речью о внешнеполитическом курсе США
Общество
Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов
Сюжет:

В Киеве призвали к «нежной украинизации» Донбасса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев должен создать условия для «нежной украинизации» Донбасса, регион надо дерусифицировать, заявил уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.

Застряли в переходе: Киев предложил новый план возвращения Донбасса
В команде Зеленского мечтают о люстрации, украинизации и отмене выборов

По его словам, русский язык, как подтверждают социологи, присутствует в основном в городах областного значения.

«В преимущественном большинстве сельское население - исключительно украиноязычное», — цитирует его 30 января «Пятый канал».

Ряд жителей юго-востока Украины «русифицированные», а не русскоязычные, добавил он. Креминь предложил общаться с жителями региона «на языке любви, уважения, доверия, уверенности».

Также он поделился мнением, что вопрос реинтеграции Донбасса — «это вопрос дерусификации или, другими словами, украинизации».

«Но не тотальной, насильной, как у нас привыкли говорить некоторые политики. Нежной», — добавил омбудсмен.

По мнению Креминя, на неподконтрольных Киеву территориях жители тоже якобы общаются и на украинском языке, но на кухнях, отмечает «Газета.ру».

26 января украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что действие нового закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» является геноцидом в отношении русскоязычного населения. Депутаты отметили, что выражающие желание говорить на русском языке люди подвергаются травле. Так, с кибербуллингом столкнулась и преподаватель педуниверситета имени Драгоманова Евгения Бильченко, разместившая в соцсетях пост с критикой насильственной украинизации сферы услуг.

Ранее в январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что на Украине складывается атмосфера неприятия и страха в отношении России. При этом украинский журналист Дмитрий Гордон отметил, что тотальная укр

аинизация озлобит русскоязычных людей и разорвет Украину в клочья.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021