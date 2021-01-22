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Журналист Дмитрий Гордон раскритиковал политику тотальной украинизации

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Тотальная украинизация озлобит русскоязычных людей и разорвет страну в клочья. Такое мнение 22 января выразил украинский журналист Дмитрий Гордон.

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«Я считаю, что этот шаг [украинизация] разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки. Я думаю, вы знаете, хорошо во Львове, Тернополе исключительно на украинском языке разговаривать. Я думаю, что в Киеве очень многие знают украинский язык и для них не проблема разговаривать на украинском, если они что-то продают», — заявил Гордон в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что во Львов приезжает очень много иностранцев, и задался вопросом о том, нужно ли с ними тоже говорить на украинском.

«Если они приезжают из США и не знают украинского? Как с ними общаться — это вопрос. А что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень-колоду? <...> Ну зачем лезть на рожон — люди в Одессе привыкли торговать по-русски, ну что теперь требовать от них по-украински? А они не хотят. Не потому, что не любят украинский язык, а потому, что не хотят насилия над собой», — добавил журналист.

С 16 января на Украине обязали работников сферы обслуживания разговаривать с посетителями только на украинском языке. За невыполнение требования предусмотрены штрафные санкции для владельцев заведений. Их введут с 16 июля 2022 года.

Лидер украинской Либертарианской партии Геннадий Балашов жестко раскритиковал политику Киева в отношении русского языка. Он подчеркнул, что всегда использует русский в публичных выступлениях, так как считает своим правом говорить на родном языке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что на Украине складывается атмосфера неприятия и страха в отношении России. Она отметила, что структура, которая будет заниматься контролем за использованием украинского языка, — это «хороший репрессивный орган».

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.

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