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Уволенная за пост о русском языке профессор обратилась к Зеленскому

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Профессор киевского Национального педагогического университета им. Михаила Драгоманова Евгения Бильченко 25 января обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросила разобраться в ее увольнении за пост в соцсети Facebook о русском языке.

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В эфире телеканала «Перший Козацький» Бильченко напомнила, что глава государства в своем новогоднем обращении подчеркивал равноправие всех украинцев вне зависимости от их политических взглядов. При этом профессор подчеркнула, что подвергается травле в соцсетях за отношение к закону о языке, а руководство университета начало процесс ее увольнения.

«Конкретно на моем примере конкретного гражданина Украины у вас есть блестящая возможность показать, насколько в нашей стране соблюдаются законы и Конституция Украины», ― сказала Бильченко в обращении к Зеленскому.

Позже в эфире телеканала «Наш» она подтвердила факт своего увольнения, отметив, что такое решение руководства вуза носило политический характер.

С 16 января на Украине обязали работников сферы обслуживания разговаривать с посетителями только на украинском языке. За невыполнение требования предусмотрены штрафные санкции для владельцев заведений. Их введут с 16 июля 2022 года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что на Украине складывается атмосфера неприятия и страха в отношении России.

В свою очередь украинский журналист Дмитрий Гордон отметил, что тотальная украинизация озлобит русскоязычных людей и разорвет страну в клочья.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.

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