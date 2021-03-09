Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Глава МИД Чехии допустил появление ковидных паспортов в ЕС в мае
Мир
Умер известный режиссер документального кино Леон Гаст
Мир
Служебных собак применят в Польше для выявления больных COVID-19
Мир
Потребление газа в Евросоюзе к 2050 году может снизиться на 66–71%
Мир
Президент Италии сделал прививку от COVID-19
Наука
Россия и Китай подписали меморандум о создании станции на Луне
Авто
Mercedes-Benz отзовет в России для ремонта 137 автомобилей GLC-класса
Наука
Экипаж МКС не смог с первой попытки загерметизировать трещину
Общество
Москвичей предупредили о сильных морозах в регионе

В Госдуме обвинили Зеленского в «прессинге» русского языка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский под предлогом защиты украинского языка пытается оказать давление на русский язык и литературу. Такое мнение выразил депутат Госдумы Руслан Бальбек во вторник, 9 марта.

Прикусили язык: как на Украине проходит новый этап внедрения мовы
С 16 января от русского отказались магазины, банки и аптеки

«Под предлогом защиты украинского языка Зеленский занимается тем, что прессингует русский язык и литературу. Зачем это делается, понятно — исключительно для прогиба перед националистически настроенными партиями и группировками», — сказал он «РИА Новости».

Так, по словам депутата, Зеленский пытается доказать, что Украина для него превыше всего, а «всех остальных в стране и не существует».

Бальбек отметил, что 60% населения Украины в быту и в рабочих вопросах предпочитают русский язык, использование которого в стране на данный момент под запретом. Причиной этому, как указал депутат, является деятельность украинских президентов, пришедших к власти в постсоветской время и желавших угодить ультраправым партиям, вместо того чтобы развивать страну.

«Таким образом Зеленский еще раз продемонстрировал, что он не президент, а всего лишь слуга, причем не народа, а очень малой его части», — заключил Бальбек.

Ранее в этот же день Зеленский заявил, что вопрос о языке на Украине не актуален. Он отметил, что в Конституции указан единственный государственный язык — украинский, и он защищен.

При этом украинский лидер подчеркнул свою приверженность либеральному пути развития страны.

25 февраля депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич использовал русский язык для своего выступления на зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Так он решил поддержать русскоязычную часть населения Украины. Шуфрич отметил, что его возмущает отношение, которое остается в стране к русскоязычным гражданам.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021