Язык Киев довел: предоставит ли Украина права нацменьшинствам ради вступления в ЕС

Украина проходит европейский тест на языки. Евросоюз ожидает от Киева пересмотра «мовного закона» и предоставления широких прав нацменьшинствам. Тема скандальная: многие годы власти последовательно проводят политику украинизации, делая обязательным государственный язык во всех сферах жизни. Верховная рада 13 декабря приняла во втором чтении закон, который формально может предоставить больше возможностей этническим группам. Стоит ли рассчитывать на это в реальности, разбирались «Известия».

Домашнее задание для Киева

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект № 8224 «О национальных меньшинствах (сообществах) Украины». Киев пытается выполнить одно из требований Еврокомиссии для сохранения недавно приобретенного статуса кандидата в члены ЕС.

Так украинские власти демонстрируют еврочиновникам частичное исполнение их условий. Закон об олигархах уже принят. Помимо этого, от Киева ждут продолжения судебной реформы, эффективных антикоррупционных расследований, реальной борьбы с отмыванием денежных средств, а значит, и реформирования всего правоохранительного сектора. Властям к тому же предстоит привести законодательство в соответствие с директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.

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Но одно из самых неудобных для Киева условий — изменение правовых актов о национальных меньшинствах в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Европейские институты не одобряют закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», а также закон «Об образовании», который позволил использовать другие языки только в детском саду и начальной школе, параллельно осваивая мову.

В самом Евросоюзе к этому вопросу подходят куда либеральнее. Хартией ЕС об основных правах запрещена любая дискриминация нацменьшинств, в том числе и в сфере образования. А согласно Рамочной конвенции Совета Европы, малые этнические группы имеют право создавать медиа и проводить любые мероприятия — выставки, концерты, собрания — на родном языке.

Украинские законы даже с большой натяжкой нельзя назвать соответствующими стандартам ЕС. Если Киев не проведет блок реформ, то не сможет сохранить статус кандидата. Еврокомиссия обещала вскоре «тщательно оценить», какие усилия приложила страна, чтобы исполнить ее требования.

Немалые нацменьшинства

Самое большое национальное меньшинство Украины — это русские. Даже по очень скромным оценкам, русскоязычных в стране минимум треть. А по результатам опроса, проведенного в прошлом году центром «Социальный мониторинг», более половины населения дома говорит на русском. Именно на его искоренение все последние годы и была направлена политика украинизации.

Но на Украине живут еще венгры, румыны, крымские татары, евреи. Украинизация значительно сказалась и на их жизни. При этом пункт о нацменьшинствах в условия по вступлению в ЕС мог попасть именно с подачи Венгрии. У Будапешта давний конфликт с Киевом из-за положения диаспоры в Закарпатской области — это примерно 150 тыс. человек. С 2017-го МИД Венгрии блокирует участие соседа в мероприятиях НАТО. А спецслужбы Украины проверяют закарпатские организации из-за подозрений в сепаратизме.

Проблемы Закарпатья не ограничиваются только желанием получить автономию. Помимо венгров, здесь проживают, например, и русины. По результатам последней официальной переписи 2001 года их минимум 10 тыс. Само требование признать русинов отдельным народом вызывает в Киеве раздражение.

Киев Фото: Getty Images/Zuzana Gogova/Stringer

Особое внимание в Совете Европы уделяют положению ромов (цыган) — около 50 тыс. Они продолжают подвергаться дискриминации в доступе к образованию, адекватному жилью, медицинским услугам и работе, отмечали в одном из докладов еврочиновники. В 2018-м от Киева до Тернополя и Львова прокатилась волна уничтожения стихийных цыганских таборов.

Сберечь языковую самобытность

Документ, который рассматривают в раде, не предлагает нацменьшинствам широких возможностей, но действительно смягчает некоторые позиции официальной власти. Этот законопроект депутаты включили в повестку 1 декабря и сразу же рассмотрели в первом чтении. По предложению спикера рады Руслана Стефанчука сократили срок подготовки ко второму чтению — планируется, что оно пройдет уже в середине декабря.

Сейчас в стране действует закон «О национальных меньшинствах» от 1992 года, определяющий их как группы граждан, которые «не являются украинцами и проявляют чувство национального самосознания и общности». Новый документ расширяет трактовку — такие группы «проявляют стремление сберечь и развивать свою языковую, культурную, религиозную самобытность».

По новому документу нацменьшинства имеют право на свободу общественных объединений и мирных собраний, могут участвовать в политической жизни. А также имеют право изучать предметы на родном языке без разъяснений, как это будет согласовываться с требованиями действующего закона об образовании.

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При этом предоставленные права и свободы могут быть ограничены «в интересах национальной безопасности, территориальной целостности и общественного порядка». Как отметили в украинских СМИ, документ прямо запрещает всё, что может быть направлено на создание позитивного образа России.

Из других нововведений стоит отметить предложение о создании некоего центрального органа исполнительной власти, который займется проблемами нацменьшинств, а также возможность учреждать «консультативно-совещательные органы» и центры национальностей за счет государственного или местного бюджета.

Венгров ущемляют за компанию

Обсуждаемый в раде документ смягчит действующий «мовный закон», обращает внимание ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. Например, позволит использовать родную речь в СМИ, но в соответствии с общим правилом, которое предписывает дублировать всю информацию на мове.

«Формально в новом документе учтены некоторые замечания Венецианской комиссии, но на самом деле практически ничего не поменяется. Нацменьшинствам якобы предоставят право проводить собрания на родном языке. Но можете представить, что какой-то русской общине разрешат устроить концерт или выставку? Да они даже объявить о своем желании не успеют — тут же придет СБУ и найдет у организаторов какую-нибудь «сепаратистскую литературу», — уверен Дудчак.

В документе, к слову, оговаривается, что на время действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения права нацменьшинств, «которые идентифицируют свою принадлежность по этническому происхождению со страной-террористом (страной-агрессором)», будут ограничены. Но мало кто сомневается, что они будут ограничены и после этого срока.

«Может быть, остальным нацменьшинствам действительно станет проще публично использовать родную речь, но не русским», — предполагает Дудчак. Он обращает внимание на еще одно «послабление», прописанное в законопроекте, — представителям этнических групп разрешат не указывать отчество в документах, если у них нет такой традиции: «Разве это уступка? Или вопрос о памятниках — их якобы позволят сохранить. Но памятники историческим деятелям, которых можно ассоциировать с Россией, и так убраны с улиц или разрушены. Тут уже и сохранять нечего».

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Судьба памятников тревожит и венгров — в Закарпатье убирают венгерские символы. В области недавно демонтировали орла-турула (птица из венгерской мифологии), установленного на одном из бастионов замка Паланок. По этому поводу в МИД Венгрии даже вызвали временного украинского поверенного.

«Венгры пострадали за компанию. Поначалу на Украине опасались выделять русский язык, говоря о защите государственного, — вспоминает Дудчак. — Они начали бороться с русским, но не хотели его выделять, чтобы это не было похоже на борьбу против конкретной нации, поэтому под те же ограничения попал и венгерский. Будапешт это задело, и он начал свою деятельность по продвижению прав и свобод нацменьшинствам».

Русский останется под запретом

Возможно, новый закон, если его примут, в некоторой степени удовлетворит Будапешт. Именно венграм предоставят больше свобод, предполагает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник: «По русскому даже в далекой перспективе никаких послаблений не будет. Всякая попытка пойти в этом вопросе на смягчения наткнется на реакцию националистических сил».

Владимир Олейник вспоминает свою работу на посту городского головы Черкасс с 1994 по 2002 год: «Вопрос с образованием на русском решался просто. Каждый год начальник управления образования докладывал, сколько соответствующих заявок от родителей. И там, где в районе компактно проживали русскоязычные, мы открывали русскоязычную школу. Если не было компактного проживания, вводили только русскоязычные классы».

Язык Киев довел: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В 1990-е в Черкассах было семь русских школ и очень много классов с русским языком преподавания. Постепенно их сокращали, в последние годы и вовсе запретили. Новый законопроект формально разрешает получить образование на родном языке, но даже для признанных коренными народами караимов, крымчаков и крымских татар остаются ограничения: к девятому классу 60% предметов им должны преподавать на мове. Телевизионных каналов на языках малых групп, скорее всего, тоже не будет: дублировать все вещание на мову — дорого.