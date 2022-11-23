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Французский политик назвал Крым российским и призвал не принимать Украину в ЕС

Французский политик Лелуш: нужно признать, что Крым принадлежит России
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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Нужно признать, что Крым принадлежит России, а также не принимать Украину в Евросоюз (ЕС). Об этом 21 ноября экс-депутат французского парламента Пьер Лелуш заявил изданию Le Figaro.

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Он подчеркнул, что Крым никогда не был украинский, кроме периода, когда советский лидер Никита Хрущев передал его Украине.

Лелуш также отметил, что одна из проблем Украины заключается в ее внешнеполитическом статусе, определить который следует международным соглашением.

Кроме того, по мнению политика, присоединение Украины к Евросоюзу (ЕС) сделает ее членом Запада, а не «мостиком между двумя берегами». У европейцев же возникнут обязательства перед Киевом, поскольку договор о вступлении в ЕС предполагает также гарантии безопасности.

Депутат считает, что такое развитие событий не устроит Россию. В итоге, по его мнению, Украина может превратиться в буферную зону наподобие Афганистана, в которой будет происходить противостояние внешних сил.

«Мое опасение состоит в том, что Украина станет такой зоной для европейцев и что мы не сможем из этой ситуации выйти», — резюмировал экс-депутат.

19 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Politico заявил о намерении Киева «вернуть полуостров». Он выразил уверенность в том, что «кампания по возвращению Крыма состоится», однако сроки ее начала не уточнил.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал это заявление, указав на то, что не только Крым, но и Киев всегда являлся городом, в котором «думали и говорили по-русски».

Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» отметил, что заявления Ермака о наступлении на Крым преследуют цель получить финансовую помощь от стран Запада.

В свою очередь в Крыму 23 ноября назвали решение Киева захватить полуостров неадекватным.

До этого, 18 ноября, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в Крыму продолжаются фортификационные работы для обеспечения безопасности граждан. Аксенов подчеркнул, что проделанная работа по этому вопросу уже достигла такого уровня, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности.

6 ноября мэр латвийского Даугавпилса Андрей Элксниньш назвал Крым российским. Отвечая на вопрос о принадлежности полуострова, глава города напомнил, что неоднократно прояснял этот момент, подчеркнув, что Крым является частью Российской Федерации.

Ранее, 19 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России, потому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума 2014 года. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. При этом Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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