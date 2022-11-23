Нужно признать, что Крым принадлежит России, а также не принимать Украину в Евросоюз (ЕС). Об этом 21 ноября экс-депутат французского парламента Пьер Лелуш заявил изданию Le Figaro.

Он подчеркнул, что Крым никогда не был украинский, кроме периода, когда советский лидер Никита Хрущев передал его Украине.

Лелуш также отметил, что одна из проблем Украины заключается в ее внешнеполитическом статусе, определить который следует международным соглашением.

Кроме того, по мнению политика, присоединение Украины к Евросоюзу (ЕС) сделает ее членом Запада, а не «мостиком между двумя берегами». У европейцев же возникнут обязательства перед Киевом, поскольку договор о вступлении в ЕС предполагает также гарантии безопасности.

Депутат считает, что такое развитие событий не устроит Россию. В итоге, по его мнению, Украина может превратиться в буферную зону наподобие Афганистана, в которой будет происходить противостояние внешних сил.

«Мое опасение состоит в том, что Украина станет такой зоной для европейцев и что мы не сможем из этой ситуации выйти», — резюмировал экс-депутат.

19 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Politico заявил о намерении Киева «вернуть полуостров». Он выразил уверенность в том, что «кампания по возвращению Крыма состоится», однако сроки ее начала не уточнил.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал это заявление, указав на то, что не только Крым, но и Киев всегда являлся городом, в котором «думали и говорили по-русски».

Политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями» отметил, что заявления Ермака о наступлении на Крым преследуют цель получить финансовую помощь от стран Запада.

В свою очередь в Крыму 23 ноября назвали решение Киева захватить полуостров неадекватным.

До этого, 18 ноября, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в Крыму продолжаются фортификационные работы для обеспечения безопасности граждан. Аксенов подчеркнул, что проделанная работа по этому вопросу уже достигла такого уровня, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности.

6 ноября мэр латвийского Даугавпилса Андрей Элксниньш назвал Крым российским. Отвечая на вопрос о принадлежности полуострова, глава города напомнил, что неоднократно прояснял этот момент, подчеркнув, что Крым является частью Российской Федерации.

Ранее, 19 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России, потому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума 2014 года. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. При этом Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.