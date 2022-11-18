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В Крыму проводят фортификационные работы для защиты населения

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В Крыму продолжаются фортификационные работы для обеспечения безопасности граждан. Об этом 18 ноября сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

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«На территории Крыма под моим контролем проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан», — заявил он в ходе заседания, запись которого опубликована в его Telegram-канале.

Аксенов подчеркнул, что проделанная работа по этому вопросу уже достигла такого уровня, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности. В реализации соответствующих мер задействованы военные и сотрудники силовых структур, резюмировал глава Крыма.

11 ноября над Черным морем недалеко от Крыма обнаружили летающий разведывательный беспилотник из США. По данным сервиса Flightradar, дрон взлетел из итальянской Сицилии, прошел над Грецией и Болгарией и стал барражировать над морем. Аналогичные случай произошел 30 октября.

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