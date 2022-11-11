Недалеко от Крыма вновь заметили беспилотник-разведчик США
Над Черным морем недалеко от Крыма вновь кружит американский разведывательный беспилотник.
По данным сервиса Flightradar, дрон взлетел из итальянской Сицилии, прошел над Грецией и Болгарией и стал барражировать над морем.
До этого американский разведывательный беспилотник засекли у Крыма 30 октября. Аппарат RQ-4B Global Hawk находится в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем и длительное время кружил над Крымом.
А накануне близ российского региона был замечен другой американский разведывательный беспилотник — Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.