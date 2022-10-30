Беспилотник-разведчик США вновь засекли недалеко от Крыма
Американский разведывательный беспилотник 30 октября вновь засекли у берегов Крыма.
Аппарат RQ-4B Global Hawk находится в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем. По данным сервиса Flightradar, БПЛА на протяжении длительного времени кружит рядом с Крымом.
Накануне американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы в Сицилии, несколько часов кружил на высоте 17 км над нейтральными водами Черного моря близ Крыма.
29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты.
Суда, подвергшиеся нападению, были задействованы в обеспечении безопасности зерновой сделки. После этого Россия приостановила участие в соглашении.
Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.