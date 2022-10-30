Беспилотник-разведчик США вновь засекли недалеко от Крыма

Американский разведывательный беспилотник 30 октября вновь засекли у берегов Крыма.

Аппарат RQ-4B Global Hawk находится в нейтральном воздушном пространстве над Черным морем. По данным сервиса Flightradar, БПЛА на протяжении длительного времени кружит рядом с Крымом.

Накануне американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы в Сицилии, несколько часов кружил на высоте 17 км над нейтральными водами Черного моря близ Крыма.

29 октября корабли Черноморского флота России отбили атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты.

Суда, подвергшиеся нападению, были задействованы в обеспечении безопасности зерновой сделки. После этого Россия приостановила участие в соглашении.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.