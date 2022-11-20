В Совбезе РФ ответили на слова Киева о возможном наступлении на Крым

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 20 ноября ответил на заявления Украины о возможном наступлении на Крым.

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Politico заявил о намерении Киева «вернуть полуостров». Он выразил уверенность в том, что «кампания по возвращению Крыма состоится», однако сроки ее начала не уточнил.

«Тут разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят «вернуть Крым». <…> Хочу им напомнить непреложные факты: Киев — столица Древней Руси. Киев — крупный малороссийский город в составе Российской империи. Киев — республиканская столица в составе СССР. И наконец, Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

3 ноября американское издание The Hill указало, что возможное нападение на Крым станет катастрофой для Украины и самого президента страны Владимира Зеленского.

Еще 19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России, потому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.

А в августе вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов отмечал, что идея киевского режима отторгнуть Крым от России обернется полным крахом украинской государственности.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума 2014 года. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. При этом Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.