Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Украинские боевики выпустили 15 снарядов по объектам Запорожской АЭС
Мир
Экс-советник министра обороны США заявил о тотальных потерях ВСУ
Армия
ВСУ потеряли до 55 человек в боях с подразделениями ЛНР за сутки
Общество
Москвичей предупредили о ледяном дожде на следующей неделе
Армия
Российские военные сорвали несколько атак ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Миссия наблюдателей СНГ не нашла нарушений на выборах в Казахстане
Интернет
Разблокированный аккаунт Трампа в Twitter набрал почти 33 млн подписчиков
Происшествия
Крупный пожар произошел на площади трех вокзалов в Москве
Мир
«Укрэнерго» сообщило о плановых отключениях электроэнергии 20 ноября
Мир
Отели Болгарии перестали кормить украинских беженцев из-за нехватки денег
Мир
В Тбилиси проходит митинг за отправку Саакашвили на лечение за границу
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся мебельный склад на площади 800 кв. м

В Совбезе РФ ответили на слова Киева о возможном наступлении на Крым

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 20 ноября ответил на заявления Украины о возможном наступлении на Крым.

«Есть один способ обеспечить безопасность Крыма — уничтожение киевского режима»
Глава региона Сергей Аксенов — о восстановлении транспортной доступности полуострова, усилении безопасности и настроениях жителей и туристов

Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью изданию Politico заявил о намерении Киева «вернуть полуостров». Он выразил уверенность в том, что «кампания по возвращению Крыма состоится», однако сроки ее начала не уточнил.

«Тут разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят «вернуть Крым». <…> Хочу им напомнить непреложные факты: Киев — столица Древней Руси. Киев — крупный малороссийский город в составе Российской империи. Киев — республиканская столица в составе СССР. И наконец, Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

3 ноября американское издание The Hill указало, что возможное нападение на Крым станет катастрофой для Украины и самого президента страны Владимира Зеленского.

Еще 19 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России, потому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.

А в августе вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов отмечал, что идея киевского режима отторгнуть Крым от России обернется полным крахом украинской государственности.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам проведенного референдума 2014 года. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. При этом Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022