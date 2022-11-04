В США предупредили Киев о провале в случае атаки на Крым

Возможное нападение на Крым станет катастрофой для Украины, поскольку у ВСУ не хватает десантных средств, сообщает американское издание The Hill.

«Полномасштабное наземное нападение Украины на Крым может быть очень рискованным. <…> У нее не хватает вертолетов и других десантных средств. Проведение таких операций может быть сопряжено с риском катастрофического провала», — говорится в публикации.

Кроме того, авторы заметили, что Украина уже пыталась нападать на крымские объекты, организовав взрыв на Крымском мосту и атаку на Севастополь. По их мнению, попытка украинских властей захватить Крым привела бы к гораздо более серьезным последствиям и обернулась бы провалом для украинского президента Владимира Зеленского.

29 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подготовка атаки на Севастополь осуществлялась под руководством британских специалистов, находящихся в городе Очакове (Николаевская область, Украина). По его словам, в атаке были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотников. Их удалось сбить.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, целью Киева в ходе утренней атаки были военные объекты Черноморского флота. Он уточнил, что пострадавших нет.

28 октября по итогам заседания Военного совета в Севастополе было принято решение усилить меры противодействия Черноморского флота диверсантам в Крыму.

19 октября президент России Владимир Путин объявил средний уровень реагирования в восьми регионах России: Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в Крыму и Севастополе.

В тот же день губернатор Севастополя сообщил, что меры террористической безопасности в регионе будут усилены на объектах энергетики и транспорта, а также на социальных объектах.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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