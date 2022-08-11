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Власти Крыма предупредили Киев о крахе из-за идеи отторжения полуострова от РФ

Постпред Крыма Мурадов: идея отторжения полуострова от России ведет Украину к краху
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Идея киевского режима отторгнуть Крым от России обернется полным крахом украинской государственности. Такое заявление в четверг, 11 августа, сделал вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

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«Маниакальная зависимость киевского режима от внедренной Вашингтоном в его замутненное сознание идеи отторжения Крыма от России неуклонно ведет к полному краху украинской государственности. О пагубности этой линии Москва неоднократно предупреждала», — сказал Мурадов в беседе с «РИА Новости».

Он также добавил, что «кукловоды» Киева из Вашингтона также не могут смириться с провалом своих планов в 2014 году установить контроль над дислоцированным в Севастополе военно-морскими объектами.

«Очевидно, что мировому сообществу, кроме своры управляемых тем же Вашингтоном неоколоний, эта тема уже давно неинтересна. А многие в России и в мире не без оснований полагают, что попытка реанимации идеи «деоккупации Крыма» еще больше подольет масла в огонь украинского кризиса и поставит мир на грань полномасштабной войны», — добавил политик.

По его мнению, новому блоку западных стран в виде «Крымской платформы» стоит относиться как к крайне опасной идее, так как она является очередной попыткой вызвать эскалацию борьбы против России со стороны западных стран.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик, а также российскую принадлежность Крыма.

17 июня представитель Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что власти Украины намерены вернуть полуостров военным путем. По ее словам, при реализации любых планов по возвращению российского региона под контроль Киева первыми на его территорию будут заходить украинские военные.

10 августа глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал слова Владимира Зеленского о возвращении контроля над Крымом «очередным пшиком». При этом он подчеркнул, что полуостров надежно укреплен в военном плане и «не по зубам» киевскому режиму.

В тот же день депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк предупредил, что попытки Киева вернуть полуостров военным путем будут иметь для него фатальные последствия. Он также отметил, что заявления Зеленского вызваны его политической агонией и даже на Западе не воспринимаются всерьез.

3 августа бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что идея Киева вернуть Крым под свой контроль военным путем является абсурдной.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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