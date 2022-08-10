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В Крыму прокомментировали намерение Киева вернуть полуостров

Юрий Гемпель: Крым надежно укреплен в военном плане и «не по зубам» киевскому режиму
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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Слова президента Украины Владимира Зеленского о возвращении контроля над Крымом являются «очередным пшиком». Такое заявление в среду, 10 августа, сделал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

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При этом он подчеркнул, что полуостров надежно укреплен в военном плане и «не по зубам» киевскому режиму.

Ранее в этот день в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), сообщил, что Киев обязательно вернет под свой контроль Крым.

По словам Зеленского, Крым «является украинским» и Украина никогда от него не откажется.

«Крым надежно укреплен в военном плане и никому не по зубам, особенно украинским националистам. Как бы не храбрился Зеленский, все его слова и обещания — очередной пшик», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Гемпель в заключение отметил, что Украина давно отказалась от Крыма и использует крымскую тему только для выманивания очередного западного транша, который потом можно разворовать.

Ранее, 10 августа, депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк заявил, что посягательства киевского режима во главе с президентом Украины на Крым будут иметь для них фатальные последствия. По его словам, ни один нормальный человек даже на Западе уже не верит в слова Зеленского.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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