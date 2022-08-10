В Госдуме предупредили Киев о последствиях в случае посягательства на Крым

Посягательства киевского режима во главе президента Украины Владимира Зеленского на Крым будут иметь для них фатальные последствия, заявил 10 августа депутат Госдумы от крымского региона Алексей Черняк.

«У человека агония, поэтому он хватается за любой медийный повод, к которому отношения не имеет. Ни один нормальный человек даже на Западе уже не верит в слова Зеленского. Любые попытки посягательства на Крым будут иметь для киевского режима фатальные последствия», — сказал он «РИА Новости».

3 августа бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что идея Киева вернуть Крым под свой контроль военным путем — абсурдна.

18 июня советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что план киевских властей по возвращению Крыма военным путем ничтожен.

Он отметил, что подобные заявления со стороны Украины в очередной раз доказывают своевременность начала спецоперации. По его словам, спецоперация позволит раз и навсегда обезопасить полуостров от посягательств с украинской стороны.

17 июня представитель Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что власти Украины намерены вернуть полуостров военным путем. По ее словам, при реализации любых планов по возвращению российского региона под контроль Киева первыми на его территорию будут заходить украинские военные.

Она также указала, что россияне, переехавшие на его территорию после воссоединения полуострова с РФ, будут выдворены.

16 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что благодаря западному оружию Киев сможет вернуть территории, находящиеся под контролем России, в том числе и Крым.

13 мая Зеленский заявил, что Киев никогда не признает автономию Луганской и Донецкой Народных Республик, а также российскую принадлежность Крыма.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Россия неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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