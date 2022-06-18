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В Крыму назвали «ничтожной» стратегию Киева по захвату полуострова
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В Крыму назвали «ничтожной» стратегию Киева по захвату полуострова

советник главы Крыма Крючков: украинский план военного захвата Крыма ничтожен
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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План киевских властей по возвращению Крыма военным путем ничтожен. Об этом в субботу, 18 июня, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

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Он отметил, что подобные заявлени со стороны Украины в очередной раз доказывают своевременность начала специальной военной операции России по защите Донбасса. По его словам, спецоперация позволит раз и навсегда обезопасить полуостров от посягательств с украинской стороны.

«Киев все эти годы готовился к агрессии против Крыма, прикрываясь сказками о дипломатии. Все их стратегии ничтожны и ничего не значат. Крым — это непреступная крепость», — сказал Крючков «РИА Новости».

Днем ранее так называемый представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила, что Киев будет добиваться возвращения полуострова военным путем. Она подчеркнула, что при реализации любых планов по возвращению Крыма первыми на его территорию будут заходить украинские военные. Кроме того, по ее словам, в случае возвращения Крыма россияне, переехавшие на его территорию после воссоединения с РФ, будут выдворены.

16 июня глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что новое западное оружие якобы позволит стране вернуть Крым. Более того, за день до этого генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко назвал Крымский мост целью номер один для ударов.

Следственный комитет России (СКР) даст правовую оценку словам Марченко, заявившего о намерении уничтожить Крымский мост. В Кремле заявили, что уже не раз слышали об угрозах подрыва Крымского моста, однако он находится под надежной защитой Вооруженных сил РФ.

13 мая Зеленский заявил, что Киев никогда не признает автономию Луганской и Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также российскую принадлежность Крыма.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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